Следователь не знает, почему Яшина назвали лицом без гражданства

Следователь по уголовному делу против оппозиционера Ильи Яшина заявила 15 сентября в суде, что его не лишали российского гражданства. При этом она признала, что в справке о судимости Яшина, выданной ранее МВД и присутствующей в материалах дела, оппозиционер, находящийся за границей после произведённого в прошлом году обмена, действительно указан как "лицо без гражданства". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее эту справку опубликовал Яшин, предположив, что после обмена и де-факто выдворения его за границу он мог быть лишён российского гражданства. Если бы это подтвердилось, это означало бы прямое нарушение Конституции, в которой сказано, что гражданина по рождению лишить российского гражданства нельзя.

Как заявила в понедельник следователь Тушинского межрайонного следственного отдела Дарья Курилова, Яшин является гражданином России, у следствия нет информации о недействительности паспорта Яшина или лишении его гражданства. Почему в справке из МВД было указано иное, она объяснить не смогла. "Эти требования составляю не я. Там не сказано, что гражданство аннулированно. Там указано только ЛБГ. Просто две строчки", — сказала следователь, отметив, что не обратила внимание на эти строчки, взяв из справки только информацию о судимости Яшина.

Адвокат Михаил Бирюков попросил суд вызвать для допроса сотрудников МВД, которые составляли справку, поскольку слова следователя не убедили его в том, что Яшин не был лишён гражданства. Судья Елена Голубева предложила вместо вызова свидетелей направить запрос в оперативно-справочный отдел ГИАЦ МВД. "Что явилось основанием для указания в справке на Яшина как на лицо без гражданства?", — будет сказано в запросе.

Суд в Москве сейчас в отсутствие подсудимого рассматривает дело в отношении Яшина о неисполнении обязанностей так называемого "иноагента". В ходе заседания 8 сентября стало известно о справке, в которой Яшин был назван "лицом без гражданства".