Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить слова ведущего государственного канала RT Антона Красовского, призвавшего убивать русскоязычных украинских детей, выступающих против Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Один из депутатов Госдумы от "Единой России" потребовал наказать журналиста "по максимальной строгости закона".

20 октября на телеканале RT в эфир вышла авторская программа Красовского "Антонимы", где он в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил убивать русскоязычных украинских детей, если они считают, что Украину оккупирует Россия. "Вот прям топить этих детей, топить, — заявил журналист. — это наш метод... сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением". "У них там каждая изба называется "смерекова хата" (дом из сосны — РС) . И вот прям в эту "смерекову хату" забивать и жечь".

Перед этим живший в детстве в Ровенской области на западе Украины Красовский заявил, что ему "всегда казалось, что украинцы ненавидят русских". Там же он посмеялся над сообщениями о предполагаемых изнасилованиях пожилых украинских женщин российскими военными во время вторжения.

В сообщении Следственного комитета говорится, что проверить высказывания Бастрыкина попросил "один из пользователей соцсетей". Доложить о ситуации поручено руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову.

Утром 24 октября депутат-единоросс Дмитрий Савельев на своей странице во "ВКонтакте"призвал осудить Красовского " в кратчайшие сроки по максимальной строгости закона". На мой взгляд, каждый звук этого высказывания - преступление", — заявил единоросс, назвав ведущего RT "предателем Родины и народа". По мнению депутата, ведущий дискредитировал цели Москвы в Украине, "подарив врагу настоящую информационную ядерную бомбу".

Слова Красовского в октябрьском эфире — не первые его подобные высказывания. В январе 2022 года Красовский, обращаясь к украинцам, заявлял в эфире той же программы: "мы отнимем вашу Конституцию и сожжём её на Крещатике (улица в Киеве — РС) вместе с вами, как вы любите, на шинах, на покрышках". Журналист внесён в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, в Украине против него летом возбуждено уголовное дело о призывах к геноциду.

Вечером в воскресенье, после публикаций об октябрьском эфире Красовского в мировых СМИ, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал приостанавливает сотрудничество с ним. Сам Красовский написал в телеграме, что ему "неловко", и попросил прощения у Симоньян и тех, кто "обалдел" от его высказываний. Ранее издание "Медуза" рассказывало, что на канале "специально под Красовского" была создана русскоязычная дирекция, которую он возглавил.