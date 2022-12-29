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Следственный комитет России требует заочно арестовать Петра Верзилова

Петр Верзилов

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с требованием заочно арестовать издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Это связано с уголовным делом в отношении него о неуведомлении о втором гражданстве. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Заседание по ходатайству Следственного комитета назначено на 9 января в Басманном суде. Чиков опубликовал документы, в которых говорится, что Верзилов "скрывается в настоящее время на территории Ватикана и Итальянской Республики". Следственный комитет мог сделать такой вывод на основе фотографий со встречи в Ватикане папы римского Франциска с женами украинских военных в мае этого года, на которой присутствовал и Верзилов.

Ранее в Москве в квартире матери Верзилова прошёл обыск. Ей вручили повестку на допрос в статусе свидетеля.

В ноябре 2021 года стало известно, что Верзилов объявлен в розыск по делу о неуведомлении о втором паспорте. У него, кроме российского, есть гражданство Канады, в которой жил его отец. Сам Верзилов учился там в школе. Уголовное дело на него было заведено после обысков по делу об организации митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Сейчас Верзилов находится за границей. Он и "Медиазона" объявлены российскими властями СМИ – иностранными агентами. Ранее Роскомнадзор составлял протокол на Верзилова о неисполнении законодательства об иностранных агентах.

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