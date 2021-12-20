Слом конструкции. Как "Роснано" потрясает финансовые основы

Чего Владимир Путин хочет от Джо Байдена, а "Роснано" от кредиторов? И заметят ли россияне возможные финансовые санкции со стороны западных стран? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В пятницу, 17 декабря, состоялось последнее в этом году заседание совета директоров Банка России. Ставку в очередной раз подняли, причем сразу на процентный пункт – до 8,5 процента годовых.

Полная видеоверсия программы:

Решение было ожидаемым. Инфляция в России в два с лишним раза превышает целевой уровень Центробанка, а инфляционные ожидания и вовсе зашкаливают. По оценке регулятора, они достигли 14 процентов. Так что, судя по настрою главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставку продолжат повышать и в начале 2022 года.

"Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще недобрали той жесткости денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в следующем году", – сказала она.

Видимо для того, чтобы подчеркнуть свою решимость побороть инфляцию, Набиуллина надела на пресс-конференцию брошь в виде Щелкунчика. У того, как известно, большие крепкие зубы.

Эта решимость начинает настораживать. Далеко не всегда можно побороть цены повышением ставок и "отлучением" все более широких слоев потребителей от возможности взять кредит. Если в мире цены продолжат расти нынешними темпами, а ЦБ и Минфин не откажутся от скупки валюты, которая не дает укрепиться рублю, россияне окажутся в совсем уж незавидном положении. Поддерживать привычный уровень потребления при помощи дешевых займов будет невозможно, а покупательная способность регулярных доходов будет все ниже.

Там обозначены санкции, которые должны быть применены к России в случае эскалации противостояния на границах с Украиной

Кстати, укреплению рубля мешает не только скупка валюты в Фонд национального благосостояния. Пресловутый "геополитический фактор" также продолжает давить на курс российской национальной валюты. 16 декабря, буквально за день до повышения ставки Банком России, Европарламент принял очередную резолюцию. Там обозначены санкции, которые должны быть применены к России в случае эскалации противостояния на границах с Украиной. Помимо расширения санкционного списка и ужесточения правил въезда на территорию Евросоюза, там значится отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также отказ от ввода в эксплуатацию второй очереди "Северного потока".

Понятно, что Набиуллину про возможные ограничения в отношении российского финансового сектора не спросить не могли. Но и тут глава Центробанка сохранила спокойную уверенность.

"В базовом сценарии мы исходим из того режима санкций, который есть, здесь мы никаких изменений не вносили. Но, безусловно, в качестве рисков мы это рассматриваем. Мы всегда учитываем, что есть такой геополитический риск. И основной наш приоритет при наличии такого риска – иметь все буферы, все инструменты для того, чтобы, когда он проявится, иметь возможность действовать и в целях сохранения финансовой и курсовой стабильности", – обещает глава Центробанка России.

Сейчас об отключении от SWIFT 9 из 10 россиян в лучшем случае узнают из новостей

Уверенность Набиуллиной объясняется просто. Разговоры об отключении России от SWIFT ведутся со времен аннексии Крыма и активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины. Считается, что это отрежет страну от мировых финансов и погрузит в хаос российскую банковскую систему. Возможно, в 2014 году именно так бы и произошло. Однако уже тогда Банк России начал создавать Национальную платежную систему и справился с задачей в рекордные сроки. Карты "Мир", которые поначалу работали довольно плохо, сегодня мало чем отличаются от международных Visa или Mastercard – по крайней мере на территории России. Так что сейчас об отключении от SWIFT 9 из 10 россиян в лучшем случае узнают из новостей. В повседневной жизни для них мало что изменится. Карты международных платежных систем, которые были выпущены российскими банками, внутри страны продолжат работать.

Впрочем, я по-прежнему уверен, что Владимир Путин никакого вторжения на территорию Украины не готовит. Чего тогда он добивается? Не исключаю, что, как и партнер по Союзному государству Александр Лукашенко, простого человеческого общения. А то ведь после ухода в отставку Ангелы Меркель и поговорить не с кем. И если цель была в этом, Путин своего добился. За первой видеоконференцией с Байденом последует вторая. А там, глядишь, и переговоры о гарантиях безопасности начнутся. Главное – успеть до весны. Потому что европейцы, которые оказались не готовы к путинской "двухходовочке", уже весной начнут прилагать титанические усилия к тому, чтобы снизить свою зависимость от поставок российского газа, а заодно и нефти. А со временем и вовсе от этой зависимости избавиться.

Но вернемся к российскому Центробанку. У регулятора и без угрозы международных санкций забот хватает. А на минувшей неделе еще и прибавилось. На горизонте замаячил небольшой долговой кризис.

Российский лидер в области высоких технологий, в недавнем прошлом один из "локомотивов модернизации", государственная компания "Роснано" продолжает "веселить" банковское сообщество. На прошлой неделе ее руководство предложило банкам-кредиторам расторгнуть кредитные договоры и отказаться от слишком высоких, на взгляд "Роснано", процентов. С подробностями Артем Радыгин:

"Роснано" – это, конечно, не Lehman Brothers, с банкротства которого началась острая фаза мирового кризиса 2008 года. Но небольшое финансовое торнадо и российской компании устроить вполне по силам. И дело даже не в деньгах, которых у государственной компании взять, судя по всему, неоткуда. В конце концов, Банк России и не такие "дыры" в крупных банках закрывал. Однако своими действиями новое руководство "Роснано" создает любопытный прецедент. До последнего времени считалось, что давать кредиты, обеспеченные государственными гарантиями, легко и приятно. То есть выгодно и абсолютно надежно. На это, собственно, в "Роснано" и упирают – на отсутствие риска.

Этот "локомотив", похоже, свое уже отъездил

Но уже сама по себе постановка вопроса о разрыве кредитных договоров и угроза длительного судебного разбирательства, в ходе которого кредиторы рискуют замороженными выплатами по кредитам и судебными издержками, ломает всю конструкцию. Получается, что давать в долг госкомпании чревато проблемами. И дело уже оказывается не в "Роснано" (этот "локомотив", похоже, свое уже отъездил), а во всех кредитах и займах, которые государственные компании привлекают под государственные гарантии для реализации "амбициозных прорывных проектов".

Ладно, что этого еще не понимает сменивший Анатолия Чубайса на посту главы компании Сергей Куликов. Его взяли из Военно-промышленной комиссии. Там, видимо, все устроено совсем не так, как в остальной экономике. Но в совете директоров "Роснано" сплошные чиновники в ранге не ниже замминистра. Не говоря уже о независимом директоре Павле Теплухине, который когда-то был звездой российского фондового рынка. Уж они-то должны понимать, как на рынке все устроено.

Впрочем, в России давно стало национальным видом спорта нарушать фундаментальные принципы и пускать под нож ключевые институты для достижения сиюминутных целей. И ладно бы если цель еще была благородная. Но тут вообще непонятно, чего, собственно, добивается руководство "Роснано".

Покупали их не только банки или инвестфонды, но и розничные инвесторы

Не платить по долгам? Сэкономить на процентах? Бессмысленно. Государству все равно придется раскошелиться, только со скандалом. Окончательно дискредитировать Чубайса, при котором все эти кредиты брались и инвестировались в рискованные проекты? Но и тут, по-моему, стараться бесполезно. Хуже, чем есть, сделать трудно. Да и к чему бы стараться. Бывший вице-премьер, экс-глава РАО "ЕЭС России" и, скорее всего, предпоследний руководитель "Роснано" в последние годы за рамки борьбы с глобальным потеплением старается не выходить.

Впрочем, подковерная околополитическая возня выходит за рамки тем, о которых я говорю в этой программе. Вернусь к последствиям. Помимо банковских кредитов "Роснано" размещало еще и облигации. И покупали их не только банки или инвестфонды, но и розничные инвесторы. И длящаяся уже не первую неделю битва госкомпании за то, чтобы не платить по своим долгам, думаю, у многих отобьет охоту вкладывать вместе с государством в развитие новых технологий.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на технологии. Как украсть у Центробанка

Деньги в рознице. Зачем "Ленте" "Утконос"