Украина предложит включить в зерновую сделку порты Николаева

Украина намерена расширить зерновую сделку с Россией, Турцией и ООН. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, страна предлагает включить в сделку порты города Николаев на Чёрном море и Николаевской области.

Речь пойдёт о морском торговом порте Николаев и портах Ольвия (ранее Октябрьск) и Очаков, а также частных терминалах. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что предложение будет выдвинуто на следующей неделе в ходе переговоров по продлению сделки.

Также он сообщил, что Украина будет настаивать на продлении сделки не на 120 дней, как ранее, а как минимум на год, и установлении долгосрочных планов в этой области.

В ноябре прошлого года с подобным предложением в ходе своего обращения к странам G20 выступил президент Украины Владимир Зеленский.