Украина предложит включить в зерновую сделку порты Николаева

Украина намерена расширить зерновую сделку с Россией, Турцией и ООН. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, страна предлагает включить в сделку порты города Николаев на Чёрном море и Николаевской области.
Речь пойдёт о морском торговом порте Николаев и портах Ольвия (ранее Октябрьск) и Очаков, а также частных терминалах. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что предложение будет выдвинуто на следующей неделе в ходе переговоров по продлению сделки.
Также он сообщил, что Украина будет настаивать на продлении сделки не на 120 дней, как ранее, а как минимум на год, и установлении долгосрочных планов в этой области.
В ноябре прошлого года с подобным предложением в ходе своего обращения к странам G20 выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- Четырёхстороннее соглашение об экспорте зерна и других товаров по Чёрному морю подписали представители Украины, России, Турции и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Оно было заключено на 120 дней и продлено на тот же срок в прошлом ноябре. Срок продления истекает 18 марта, до этой даты должны пройти переговоры о новом продлении и возможных изменениях условий. Сейчас грузоперевозки в рамках сделки осуществляются из трёх украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный.
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