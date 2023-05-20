Новые удары России по Украине. "Пэтриот" против "Кинжалов". Неделя самых массированных ракетно-бомбовых обстрелов Киева и других городов. Почему участились взрывы на железной дороге в Крыму? ВСУ наступают или пристреливаются?

Безработица эпохи искусственного интеллекта. Первыми работу потеряют водители и курьеры, затем кассиры и почтальоны. Что машины оставят человеку?

Путин разрешил выселять жителей оккупированных территорий Украины за отказ присягнуть России. В Госдуму внесли закон о принудительной депортации граждан при военном положении. Как Кремль готовится к выборам губернаторов, в том числе, в зоне боевых действий?

Кремль продолжает усиливать внутренние репрессивные меры в отношении оппозиционеров: подготовка российского общества к затяжной войне в Украине или традиционные поиски "врагов народа" ради укрепления авторитарного государства?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным обозревателем Русской службы "Би-би-си Ньюз" Павлом Аксеновым, российским ученым-математиком Михалом Лобановым, программистом Григорием Бакуновым и сопредседателем Движения "Голос" Станиславом Андрейчуком.