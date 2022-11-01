Составители Collins Dictionary назвали "пермакризис" словом года

Составители словаря английского языка Collins Dictionary, который издаётся в Шотландии, выбрали словом года permacrisis - "пермакризис", то есть постоянный кризис.

Британские лингвисты указывают, что это слово "описывает ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности". Решение "подводит итог тому, насколько по-настоящему ужасным 2022 год стал для многих людей", цитирует "Би-би-си" главу Collins Learning Алекса Бикрофта.

Слово "пермакризис" возглавило ежегодную подборку авторами словаря 10 слов или фраз, которые, как отмечается, "отражают постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует".

К примеру, в нынешнем списке оказалось также выражение quiet quitting - означающее ситуацию, когда на работе человек выбирает исполнение лишь своих основных обязанностей и не больше, и тем самым либо протестует против чего-то, либо пытается улучшить баланс между работой и личной жизнью. Издание "Афиша" в августе предлагало вариант перевода этих двух слов как "тихое увольнение". Это не увольнение в прямом смысле, но такой подход к работе, когда вы отказываетесь выполнять задания за коллег и выключаете компьютер вовремя, писала "Афиша".

Оксфордский словарь называл словом прошлого, 2021 года, vax, связанное с вакцинами и вакцинацией в период эпидемии COVID-19.

Collins Dictionary в предыдущие годы выбирал главными такие слова "локдаун", "фейк ньюс", "брекзит", "климатическая забастовка" и другие.