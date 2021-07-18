Смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов за год

Количество россиян, умерших в 2020 году от проблем с наркотиками, увеличилось на 60 процентов по отношению к предыдущему году. Об этом сообщается в докладе Росстата, на который обратил внимание РБК.

В 2020 году от наркотиков умерли 7316 человек, годом ранее – 4569 человек. В 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тысяч человек. Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тысяч человек, то есть на долю наркотиков приходится 5,2%.

Росстат включает в категорию смертности от наркотиков людей, умерших от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками, а также умерших от отравления наркотиками или галлюциногенами.

В июне этого года Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад о росте потребления наркотиков во всем мире после начала пандемии. Около 275 миллионов человек во всем мире употребляли наркотики в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, что на 22 процента больше, чем в 2010 году.