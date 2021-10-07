Смертность среди бездомных в Москве в 2020 году выросла в 13 раз

В 2020 году в Москве умерли более пяти с половиной тысяч бездомных граждан. Это в 13 раз больше, чем годом ранее – в 2019 году погибли 420 человек. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на отчёт благотворительно организации "Ночлежка".

По данным московского департамента труда и соцзащиты, в Москве живёт 14 тысяч бездомных. Благотворители полагают, что неофициально число бездомных в российской столице может достигать 100 тысяч.

В 2020 году "Ночлежка" зафиксировала более 15 с половиной тысяч смертей в 16 российских городах-миллионниках. Лидерами по смертям среди бездомных граждан после Москвы стали Новосибирск, Самара, Омск и Санкт-Петербург.

"Новая газета" обращает внимание, что положение бездомных усугубляется тем, что они не могут вакцинироваться от коронавируса. Для того, чтобы получить вакцину, у гражданина должен быть медицинский полис и паспорт, которых у тех, кто живёт на улице очень часто нет, поясняют медработники благотворительных проектов.

Волонтёры "Ночлежки" в Петербурге смогли договориться с одной из поликлиник о вакцинации людей без документов. За три недели удалось привить 60 человек. При этом в городе, по неофициальным данным, живут 60 тысяч бездомных.