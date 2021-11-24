"Смертный приговор свободе". Священники РПЦ в защиту "Мемориала"

25 ноября в Верховном суде России должно состояться рассмотрение иска против "Международного Мемориала" (внесён в список НКО-"иноагентов"). Речь идёт о заседании по существу, а не о предварительных слушаниях. Команду защитников организации возглавит известный адвокат Генри Резник. Во вторник в Московском городском суде прошли предварительные слушания по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (также внесён в список НКО-"иноагентов"). По итогам заседания судья решил продлить досудебную фазу рассмотрения дела. Ещё одни предварительные слушания состоятся 29 ноября. "Мемориал" защищает команда адвокатов во главе с Ильёй Новиковым.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром – также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт центр. Против требования властей выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем. Гонения на "Мемориал" осудили США, Евросоюз и Совет Европы.

22 ноября суд в Москве оштрафовал участников одиночных пикетов в поддержку "Мемориала" – журналистку Викторию Ивлеву и правозащитника Юрия Самодурова – на 150 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Ивлеву обвинили в повторном нарушении правил проведения акций.



Накануне судебных заседаний о ликвидации "Мемориала" на портале "Правмир" опубликованы обращения нескольких священников Русской православной церкви, которые критикуют решение властей о закрытии правозащитной организации. В заявлениях, в частности, говорится, что "организация увековечивает память людей, пострадавших во время гонений, а стирая "Мемориал", мы подписываем смертный приговор свободе".

О своей позиции в отношении закрытия "Мемориала" радио Свобода рассказал ректор Общедоступного православного университета Александра Меня протоирей Олег Батов:

"Мемориал" занимается сохранением памяти, а память - это очень важно для церкви

– "Мемориал" занимается сохранением исторической памяти, а память – это очень важно для церкви. Это то, что церковь желает каждому усопшему, когда совершает отпевание – этот обряд всегда завершается пожеланием вечной памяти. Память о мучениках, и древних, и новых - это то, чем живет церковь. В этом служение "Мемориала" мне кажется близким церковному служению. Конечно, историческая память очень важна – для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Не так давно, года два назад, еще до карантинных ограничений, я побывал в последней большой зарубежной поездке. Я был в Освенциме, в бывшем лагере смерти Аушвиц, и видел, как хранится память о трудном, неудобном, трагическом и преступном прошлом. Насколько это важное и мощное послание дню сегодняшнему. К сожалению, у нас в обществе до конца не получилось создать такую же историческую память о нашем трудном прошлом, и "Мемориал" – это фактически единственная институция, которая этим занималась. Конечно, параллельно шел процесс канонизации новомучеников Русской православной церкви, и, насколько я знаю, церковные историки получали поддержку от "Мемориала" в работе с делами новомучеников, когда обращались к ним, и вообще, это такие вот параллельные процессы. Один процесс шел и продолжается в церкви – сохранение памяти о новомучениках. С другой стороны, в обществе в целом важна память обо всех репрессированных. Мы в церкви совершаем панихиду обо всех невинно убиенных в годы безбожной власти, и это очень близкие процессы, очень близкая задача, которую решают общество "Мемориал" и церковь.

– Отец Олег, у вас есть понимание, почему нынешняя российская власть хочет закрыть "Мемориал"? И каковы могут быть последствия его закрытия ?

"Мемориал" напоминает о жертвах террора, о жертвах власти

– Я все-таки надеюсь, что общество "Мемориал" удастся отстоять, и что это решение не будет принято в четверг. А последствия закрытия, я боюсь, будут действительно неприятными. Это создает гораздо большую вероятность повторения того, что было в прошлом. Поэтому и хочется что-то сделать, чтобы это решение не было принято. По поводу причин закрытия – мне кажется, что это такое ложное понимание примирения с прошлым. "Мемориал" напоминает о жертвах террора, о жертвах власти, а в политике есть такой тренд – понимать примирение как примирение палачей и жертв, но это невозможно. И церковь всегда была и есть на стороне гонимых, на стороне жертв. На стороне Христа, а не на стороне тех, кто его распинает. В этом смысле, конечно, мне кажется, это задача церкви и моя, как священнослужителя – напоминать обществу и церкви, что мы однозначно на стороне жертв, – рассказал ректор Общедоступного православного университета Александра Меня протоирей Олег Батов.



Протоиерей Георгий Митрофанов, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, полагает, что в поддержку общества "Мемориал" должны высказываться не только рядовые священники, но и официальные представители РПЦ:

Для меня важен момент, что в числе основателей "Мемориала" - Андрей Дмитриевич Сахаров, которого я считаю праведником ХХ века

– Я хочу подчеркнуть, что, поддерживая "Мемориал", я выступаю в двух качествах: как православный священник и как церковный историк. И для меня как для священника, тут очень важен момент, что в числе основателей общества "Мемориал" был человек, которого я считаю одним из величайших праведников нашей страны ХХ века, – академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Память об этом человеке, одном из основателей "Мемориала", делает его очень важным составным элементом всей общественной палитры в нашей стране. Андрей Дмитриевич Сахаров не был практикующим христианином. Но для меня как для священника он замечателен как человек высокой внутренней культуры и выдающихся знаний. Он был приобщен к одной из самых искусительных в советской стране сфер интеллектуальной деятельности, работал и имел огромные возможности в оборонной промышленности, участвовал в атомном проекте и весьма в этом преуспел. Тем не менее, он нашел в себе силы осознать всю безнравственность создания атомного оружия, нашел в себе силы не просто прекратить эту деятельность, но осудить за это самого себя. И вся его дальнейшая жизнь была, на мой взгляд, последовательным покаянием за то, что он делал. Он выступал за права наших, действительно, униженных и оскорбленных граждан, в том числе, и за права гонимых православных христиан, сам не будучи членом православной церкви.

Этот вклад в нашу жизнь, безусловно, делает "Мемориал" организацией, достойной уважения, поддержки и понимания. Там ведь есть люди очень разных воззрений, в том числе мне отнюдь не близких. Есть люди, которых я воспринимаю как своих оппонентов, есть много вопросов к так называемой правозащитной деятельности. Но главное, что я вижу в этой организации, – огромную работу по восстановлению исторической памяти. К сожалению, наше общество остается обществом нераскаявшихся Каинов. И многие люди, участвуя во зле советского времени, сейчас считают, что они участвовали не во зле, а были обычными исполнителями своего профессионального, служебного и человеческого долга перед своей страной, а это не так. Сахаров напоминает нам о необходимости этого внутреннего преображения человека, его отторжения от своего действительно греховного прошлого.



– А что вы думаете как церковный историк?

Я отдаю себе отсчет, какой громадный вклад внес "Мемориал" в восстановление картины гонений, которым подвергалась РПЦ

– Я 20 лет работаю в синодальной комиссии по канонизации святых Русской православной церкви, специализируюсь на изучении Русской православной церкви ХХ века. Я очень хорошо отдаю себе отчет, какой громадный вклад внес "Мемориал" не просто в восстановление исторической памяти, а в восстановление картины тех широкомасштабных жесточайших гонений, которым подвергалась церковь. Многие судьбы новомучеников и исповедников, ныне канонизованных нашей церковью, историю их подвига было бы трудно восстановить без той работы, которую проводили в архивах прежде всего сотрудники "Мемориала". И вот это огромное участие членов "Мемориала" в восстановлении нашей исторической памяти о подвиге святых Русской церкви, мне кажется, делает для нашей церкви нравственно обязательным выступить на защиту этой организации. Потому что эти они, подчас не будучи людьми церковными, как добросовестные исследователи и совестливые граждане нашей страны пытались восстановить не только память о репрессиях вообще, но, в частности, память о репрессиях по отношению к Русской православной церкви. Как мы можем равнодушно смотреть, как эту организацию, так помогавшую нам в том, чтобы произошло прославление новомучеников и страстотерпцев Русской церкви, закрывают безо всяких на то оснований? Поэтому я считаю, что поддержать "Мемориал" должны не только отдельные священники, но и официальные представители нашей церкви. Потому что надо уметь быть благодарными тем, кто в какой-то момент помог и нам. Я уже не говорю о том, что такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров, выступали в защиту попираемых прав верующих в советское время. Работа последних трех десятилетий делает "Мемориал" организацией, достойной всяческой поддержки и уважения, – уверен протоиерей Георгий Митрофанов, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии.



Общество "Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций России, созданная в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Одно из главных направлений её деятельности – исследование истории репрессий во времена СССР, создание списков жертв репрессий и увековечение их памяти.