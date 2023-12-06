СМИ сообщили о смерти экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы

В Подмосковье нашли мёртвым бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву. Первым об этом сообщил российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Собеседник российского госагентства "РИА "Новости" в экстренных службах и источник РБК, близкий МВД, рассказали, что тело обнаружено в деревне Супонево, в Одинцовском районе. Причины смерти выясняются.

По данным телеграм-канала Mash, Киву нашли на территории парковой зоны одного из отелей. На правом виске, как утверждается, у него зафиксирована резаная рана, на левой части лица – гематома.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. В главном управлении МВД Московской области РБК сообщили, что пока не имеют информации о возможной смерти Кивы.

Источники "Украинской правды" утверждают, что за гибелью Кивы стоит Служба безопасности Украины.

В середине ноября суд во Львове признал Киву виновным в госизмене и заочно приговорил к 14 годам колонии.

Кива – бывший милиционер и советник министра внутренних дел Украины, участник войны на востоке Украины на стороне Киева. Он возглавлял региональное отделение запрещённого в России "Правого сектора". В 2014 году Кива участвовал в президентских выборах, набрав 0,03% голосов. В Раду он был избран от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую власти Украины называют пророссийской.

Незадолго до нападения России на Украину Кива предлагал объединить две страны и Россию, называл президента Владимира Путина "великим правителем", говорил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

Уголовное дело против политика было заведено в начале марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Депутат перед вторжением регулярно участвовал в телеэфирах российского государственного телевидения и жил в Испании. После он обвинил украинские власти в попытке похищения и попросил политического убежища в России.

Киев утверждал, что Кива живёт в России.

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