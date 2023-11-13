Районный суд во Львове 13 ноября заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады Украины и бывшего кандидата на пост президента Илью Киву к 14 годам лишения свободы и конфискации имущества. Он признан виновным в государственной измене, публичных призывах к смене конституционного строя, призывах к агрессивной войне и в публичном использовании коммунистической символики.

Кива — бывший милиционер и советник министра внутренних дел Украины, участник войны на востоке Украины на стороне Киева. Он возглавлял региональное отделение запрещённого в России "Правого сектора" в Полтавской области. В 2014 году он участвовал в президентских выборах, набрав 0,03 процента голосов. В Раду он был избран от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", которую власти Украины называют пророссийской.

Уголовное дело против политика было заведено в начале марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Депутат перед вторжением регулярно участвовал в телеэфирах российского государственного телевидения и жил в Испании. После он обвинил украинские власти в попытке похищения и попросил политического убежища в России.

Ранее в Украине предъявили обвинения в госизмене ряду бывших народных депутатов из пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Вскоре после российского вторжения 22 года был арестован и позднее обменян на военнопленных сопредседатель партии Виктор Медведчук.

В сентябре суд арестовал депутата Рады шести созывов Нестора Шуфрича. В июле в Киеве арестовали бывшего депутата Рады трёх созывов Александра Пономарева. В начале августа по подозрению в госизмене был заочно арестован ещё один бывший депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович. Партия была запрещена судом летом 2022 года.

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