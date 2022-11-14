СМИ сообщили о встрече главы ЦРУ с "российским коллегой" в Анкаре

В Анкаре проходят переговоры главы ЦРУ США Уильяма Бёрнса с его российским коллегой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника агентства Бёрнс передаёт сообщение Вашингтона о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Глава ЦРУ не обсуждает войну России с Украиной.

Имя представителя российской стороны не называется. Службу внешней разведки представляет Сергей Нарышкин.

Журналист CNN Наташа Бертранд, освещающая деятельность Белого дома, написала в твиттере, что Бёрнс, действительно, встречается с Нарышкиным. Помимо ядерных рисков, по данным Бертранд, стороны обсуждают вопросы, связанные с находящимися в российских тюрьмах американскими гражданами.

Ранее о том, что Нарышкин прилетел в Анкару для встречи с американской делегацией со ссылкой на источники сообщала газета "Коммерсантъ". Подробности встречи собеседник издания разглашать не стал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре. Позднее Песков подтвердил агентствам ТАСС и РИА Новости, что переговоры состоялись по инициативе США.

Последний раз представители Москвы и Вашинтона встречались в Женеве 10 января для переговоров по гарантиям безопасности. Отсутствие практических итогов после встречи СМИ часто рассматривают как предпосылку для начала войны России с Украиной.

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