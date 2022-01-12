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Столтенберг: диалог с Россией не был простым, но разговор полезен

Йенс Столтенберг

Переговоры с Россией, прошедшие в среду, не были простыми, но состоялся серьёзный и прямой обмен мнениями по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг.

По его словам, у сторон остаются значительные разногласия, и найти общие подходы по ним - сложная задача. Однако, на переговорах были затронуты чувствительные вопросы. Столтенберг назвал позитивным сигналом то, что все союзники по НАТО и представители России оказались за одним столом.

Прошедшая 12 января в Брюсселе встреча стала первым заседанием в рамках Совета Россия-НАТО за два последних года.

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