СМИ: США хотят обсуждать гарантии безопасности Украины после сделки

Вашингтон намерен сначала достичь мирной сделки и лишь затем переходить к вопросу гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с европейскими союзниками, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, именно это условие лежит в основе предложений США Киеву. Во время телефонного разговора с европейскими лидерами 25 ноября Рубио заявил, что президент Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности, которые должны обеспечить Киеву "чувство защищённости", пишет издание.

В то же время, по словам ещё одного европейского дипломата, Рубио подчеркнул, что гарантии безопасности остаются одним из приоритетов администрации Трампа и обсуждаются отдельно. По ряду таких вопросов уже достигнута договорённость, и США хотят оперативно оформить весь пакет соглашений.

Источник Politico добавил, что Рубио упомянул и другие темы, которые предстоит решать после заключения сделки – территориальная целостность Украины и судьба замороженных российских активов в Европе и частично в США.

Госдепартамент в комментарии Politico заявил, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения.

США и Украина начали обсуждать мирный план в середине ноября. Изначально он включал 28 пунктов, охватывающих ключевые аспекты российско-украинской войны. Официально документ не публиковался, но его фотокопия появилась в ряде СМИ. В ходе переговоров между США и Украиной 23 ноября план сократился.

Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и обсудить самые сложные вопросы, включая территориальные.