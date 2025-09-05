СМИ: в Домодедово задержали актрису Тарасову по делу о наркотиках

Актриса Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту Домодедово. Утверждается, что против неё было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков из-за обнаружения в вейпе гашишного масла массой менее 1 грамма. О задержании сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах агентство ТАСС и "Известия", ранее о нём писали каналы "База" и Mash.

По данным "Базы", Тарасову задержали после того, как она прилетела из Израиля. Сегодня актрисе должны избрать меру пресечения в Домодедовском суде, ей может грозить до семи лет лишения свободы, пишет издание. Официально о деле пока не сообщалось.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. В фильме "Лёд" она сыграла главную роль фигуристки, играла также в фильме "Холоп 2" и сериалах, лауреат премии "Золотой Орёл".

Мать Тарасовой Ксения Раппопорт в 2022 году выступила против войны с Украиной, после чего в России начали отменять спектакли с её участием. Тарасова публично не высказывалась о войне.

В 2022 году из-за гашишного масла в багаже, обнаруженного в московском аэропорту, была арестована и впоследствии осуждена американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Впоследствии её обменяли на торговца оружием Виктора Бута.