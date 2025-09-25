Ссылки для упрощенного доступа

СМИ: во время налёта дронов в Дании рядом находился корабль ВМФ России

Датское издание Ekstra Bladet пишет, что во время инцидентов с неопознанными дронами, нарушившими на этой неделе нормальную работу аэропортов в нескольких городах Дании, включая Копенгаген, рядом с территориальными водами страны находился корабль Балтийского флота ВМФ России "Александр Шабалин".

Журналисты издания обнаружили и сфотографировали корабль с помощью специально нанятого вертолёта. По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в на базе в Калининградской области, а рядом с Данией он находился последние несколько дней. Из-за выключенного сигнала Автоматической Идентификационной Системы (AIS) он не отображался в системах мониторинга судоходства, говорится в публикации.

Сразу после того, как 2 дня назад аэропорт Копенгагена был вынужденно закрыт из-за активности неопознанных дронов, в Дании начали обсуждать версию, согласно которой база для этих дронов могла находиться на судне. По информации Ekstra Bladet, датские вооружённые силы знали, что российский военный корабль находится у побережья острова Лангеланн, но комментариев пока не давали. Расстояние от острова до затронутых инцидентами с дронами объектов составляет от 70 до 270 километров. В публикации не говорится, насколько необычным является появление российского корабля в этом районе.

Тем временем, Россия категорически отвергла предположения о своей причастности к серии инцидентов с беспилотниками в Дании, которые на этой неделе вызвали перебои в работе аэропортов и затронули военные объекты. Посольство России в Копенгагене назвало "абсурдными" любые намеки на это, подчеркнув, что не имеет отношения к полетам дронов вблизи датских аэропортов, сообщает Reuters.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что считает инциденты с беспилотниками "очень серьезной атакой" на критическую инфраструктуру страны и связала их с "подозрительной активностью российских беспилотников в Европе". Прямых обвинений в адрес России датский премьер не выдвигала. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен, в свою очередь, отметил, что у Дании пока нет доказательств причастности России к запуску дронов, помешавших работе аэропортов.

Предположение, что за инцидентами может стоять Москва, в интервью Reuters высказал доцент Королевского колледжа обороны Питер Вигго Якобсен. По его словам, Россия "действует на грани того, что могло бы вызвать военный ответ НАТО, но не переходя эту черту".



