Москва отвергла причастность к инцидентам с беспилотниками в Дании

Москва категорически отвергла предположения о своей причастности к серии инцидентов с беспилотниками в Дании, которые на этой неделе вызвали перебои в работе аэропортов и затронули военные объекты. Посольство России в Копенгагене назвало "абсурдными" любые намеки на это, подчеркнув, что не имеет отношения к полетам дронов вблизи датских аэропортов,сообщает Reuters.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что считает инциденты с беспилотниками "очень серьезной атакой" на критическую инфраструктуру страны и связала их с "подозрительной активностью российских беспилотников в Европе". Прямых обвинений в адрес России датский премьер не выдвигала. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен, в свою очередь, отметил, что у Дании пока нет доказательств причастности России к запуску дронов, помешавших работе аэропортов.

Предположение, что за инцидентами может стоять Москва, в интервью Reuters высказал доцент Королевского колледжа обороны Питер Вигго Якобсен. По его словам, Россия "действует на грани того, что могло бы вызвать военный ответ НАТО, но не переходя эту черту".

В среду вечером из-за появления дронов неизвестного происхождения в Дании были временно закрыты аэропорты Ольборга и Биллунна, пролеты дронов отмечены также вблизи авиабазы Скридструп, где дислоцируются истребители F-16 и F-35.

22 сентября беспилотники уже парализовали работу аэропорта Копенгагена — крупнейшего в Скандинавии. Они появлялись с разных направлений, включали и выключали огни и исчезли лишь спустя несколько часов. Из-за этого почти на четыре часа были прекращены взлеты и посадки. В тот же вечер дроны были замечены и вблизи аэропорта Гардермуэн в Осло, что также привело к временному закрытию воздушного пространства. Дания и Норвегия ведут совместное расследование, выясняя, связаны ли эти инциденты.