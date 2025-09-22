"Восточный страж". Каков ответ НАТО на воздушные вторжения России?

После беспрецедентного вторжения беспилотников России в воздушное пространство Польши 10 сентября НАТО обнародовало свой ответ – операцию "Восточный страж". Миссия началась сразу же, 12 сентября, но в ближайшие недели ее детали будут дополнительно конкретизированы.

По замыслу альянса, цель операции – укрепить позиции, связность и гибкость вдоль всего восточного фланга НАТО. Хотя в настоящее время основное внимание уделяется российским дронам и географически Польше, операцию называют "многодоменной". Это значит, что в ней задействованы сухопутные, морские и воздушные силы, и ее цель – устранить пробелы в обороне НАТО от Северного до Черного моря.

При этом было четко указано, что "Восточный страж" будет проводиться только на территории НАТО. Иными словами, у западных партнеров Украины нет планов входить на ее территорию для защиты воздушного пространства. Хотя Киев с большим энтузиазмом приветствовал бы такой шаг, и есть аргументы в пользу того, чтобы нацеливаться на российские беспилотники еще на подступах к границам Североатлантического союза. Но многие союзники по НАТО опасаются, что это может приблизить их к прямому конфликту с Кремлем.

Тем более что буквально каждый день приносит доказательства того, что и в собственных пределах странам НАТО стоит быть бдительными. Эстония заявила, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут.

"В этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение с участием трех истребителей в наше воздушное пространство является беспрецедентно наглым", – заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Эстонская телерадиокомпания ERR уточняет, что инцидент произошел в районе острова Вайндло в Финском заливе. У истребителей отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены.

По данным источников издания Politico, истребители направлялись в сторону Таллина, для их отражения были подняты в воздух итальянские истребители F-35 (воздушное пространство страны защищают союзники по НАТО, своими ВВС Эстония не располагает). Эстония применила статью 4 Устава НАТО о консультациях с союзниками в случаях угрозы безопасности.

В воскресенье, 21 сентября, два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух для перехвата российского военного самолета-разведчика Ил-20М над Балтийским морем. Как говорится в сообщении представительства Германии в НАТО, самолет не реагировал на просьбу выйти на контакт. В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии были подняты два истребителя.

Интегрированная система

Ранее отдельные союзники по НАТО осуществляли воздушное патрулирование в разных местах, а НАТО предоставляло дополнительную поддержку в каждом конкретном случае – в зависимости от оценки угрозы. Сейчас идея состоит в том, чтобы иметь больше ресурсов, связанных друг с другом по всему восточному флангу, будь то ракеты или технологии противодействия беспилотникам. Она вдохновлена аналогичной операцией "Балтийский страж", которая была запущена в начале этого года в ответ на ряд предполагаемых подводных диверсий Москвы в Балтийском море.

Представители НАТО, поговорившие с Радио Свобода на условиях анонимности, считают эту операцию успешной, отмечая, что в последнее время не было попыток повредить кабели или другую инфраструктуру в регионе. И хотя будет сложнее предотвратить проникновение всех беспилотников, а тем более истребителей, на территорию НАТО, здесь считают, что усиленное присутствие "заставит Россию дважды подумать, прежде чем проводить новые попытки" такого рода.

Союзники активизируются

Восемь стран уже присоединились к операции "Восточный страж" и передали свои ресурсы в распоряжение верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе (SACEUR)Алексуса Гринкевича. Ожидается, что другие страны последуют их примеру.

Первой выступила Франция, предоставив три истребителя Rafale, которые будут базироваться в Польше, а также военно-транспортный самолет Airbus A400M. Великобритания направит часть своих истребителей Typhoon для выполнения оборонительных миссий в польском воздушном пространстве, а Германия перебросила четыре своих истребителя Eurofighter ближе к восточному соседу. Они готовы в любой момент вылететь на задание.

Италия также заявила, что предоставит истребители, как и Дания. Кроме того, Копенгаген направил военный корабль в восточную часть Балтийского моря. Испания и Швеция также внесут свой вклад, а Чехия фактически размещает в Польше некоторые подразделения специального назначения и направила северному соседу три многофункциональных вертолета.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены интегрированной военной структуре альянса

Здесь нужно отметить два момента. Во-первых, отсутствие каких-либо новых американских ресурсов, предоставляемых на данный момент для участия в операции "Восточный страж". Когда на пресс-конференции американского генерала Гринкевича спросили об этом, он полушутя ответил: "Что касается военных ресурсов США... я здесь, и я участвую", а затем добавил: "Соединенные Штаты по-прежнему привержены интегрированной военной структуре альянса".

При этом в Польше дислоцировано более 10 000 американских военнослужащих, и их число может даже увеличиться. Несмотря на широко распространенные сообщения о переброске Вашингтоном военнослужащих из Европы в азиатский регион, представители НАТО, с которыми побеседовало Радио Свобода, однозначно заявили, что у них нет никаких указаний на то, что в ближайшее время численность войск США на восточном фланге альянса будет сокращена.

"Недорогая ракета с дорогого самолета"

Вторая проблема заключается в том, что до сих пор внимание в рамках операции "Восточный страж" было сосредоточено на истребителях и другом дорогостоящем оборудовании. Это было одним из критических замечаний в адрес Польши и НАТО в связи с их реакцией на вторжение 10 сентября: для защиты от дешевых беспилотников были использованы истребители стоимостью в миллионы долларов.

Хотя некоторые европейские чиновники признают, что Варшава хочет "демонстрации силы", другие отмечают, что в долгосрочной перспективе это экономически нецелесообразно. Или, как выразился один высокопоставленный чиновник НАТО: "Мы, конечно, понимаем, что лучший способ победить беспилотники – это не очень дорогая ракета, запущенная с очень, очень дорогого самолета".

Таким образом, "Восточный страж" является скорее временной мерой до тех пор, пока потенциальная "стена от беспилотников" не станет реальностью и не дополнит то, что уже существует. НАТО будет играть центральную роль в создании такой системы, и, учитывая готовность Евросоюза финансировать ее, проект, по всей видимости, будет реализован, но в лучшем случае это произойдет через два-три года.

НАТО – это организация, которая учится

Тем временем альянс изучает передовые разработки Латвии в области акустических датчиков, которые быстрее обнаруживают дроны, а также новых боеприпасов, которые позволяют самолетам использовать более дешевое оружие. И то, и другое может быть реализовано довольно быстро.

Мобильные огневые группы – еще одна модель, которую НАТО могло бы перенять из опыта Украины. Киев с растущим успехом использует на поле боя эти небольшие, быстро перемещающиеся подразделения, вооруженные пулеметами или переносными зенитными ракетными комплексами.

Как сказал Алексус Гринкевич, отвечая на вопросы журналистов после презентации "Восточного стража": "Пришло время по-новому взглянуть на это. И мы всегда учимся. НАТО – это организация, которая учится".