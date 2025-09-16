СМИ: во время налёта дронов РФ в дом в Польше попала ракета с F-16

Жилой дом в деревне Вырыки-Воля на востоке Польши, пострадавший в ночь на 10 сентября, когда в воздушное пространство страны зашли около 20 предположительно российских беспилотников, был поражён не одним из них, как сообщалось ранее, а ракетой, выпущенной истребителем F-16 ВВС Польши. Это утверждает со ссылкой на свои источники польское издание Rzeczpospolita.

Прокуратура Польши, расследующая инцидент, ранее сообщала, что крышу и часть помещений дома повредили обломки "неидентифицированного летающего объекта", прямо не утверждая, что дом был поражён беспилотником. Rzeczpospolita обращает внимание на то, что остальные беспилотники, нарушившие в ту ночь границу Польши, были "обманками", то есть не несли взрывчатку. Российские СМИ называют такие беспилотники "Герберами" (в отличие от "Гераней" - ударных беспилотников типа "Шахед"). Такие дроны не могли нанести дому существенного урона.

По информации издания, на самом деле в дом попала ракета, которой пилот F-16 пытался сбить беспилотник. Причиной стала не ошибка пилота, а неисправность системы наведения. Разрушения могли быть значительно больше, но ракета, как утверждает собеседник издания, не взорвалась, потому что сработали предохранители. В результате инцидента никто не пострадал, но был нанесён ущерб имуществу.

Всего ВВС Польши и союзников по НАТО сбили 3 или 4 беспилотника, остальные упали, не причинив вреда. В разных местах были обнаружены 17 упавших или сбитых беспилотников или их обломки. Речь шла именно об "обманках". Реальный ущерб был нанесён только дому в Вырыках-Воле.

В Минобороны Польши в ответ на вопрос газеты Wyborcza не подтвердили и не опровергли версию о ракете, однако отметили, что дом будет восстановлен за счёт польского военного ведомства. Следствие официально пока не комментировало публикацию.

Власти Польши и её союзники обвинили Россию в том, что она целенаправленно выпустила дроны. Среди возможных целей этого называлась проверка готовности ПВО НАТО, устрашение или провокация. В НАТО приняли решение усилить патрулирование воздушного пространства Польши. В Москве отрицают, что дроны были российскими, намекая на причастность Украины.