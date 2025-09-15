В Варшаве беспилотник летал над правительственными зданиями

Служба государственной охраны Польши вечером в понедельник, как заявил премьер-министр Дональд Туск, нейтрализовала беспилотник, который находился в воздухе над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер в Варшаве. Туск сообщил, что в связи с инцидентом были задержаны два гражданина Беларуси и что ведётся выяснение обстоятельств случившегося.

Подробностей о типе беспилотника и о том, как именно он был нейтрализован, Туск не привёл.

Меры безопасности в Польше усилены в связи с недавним массовым нарушением её воздушного пространства беспилотниками, которые, как утверждают Варшава и её союзники, были российскими, а также с проходящими в Беларуси учениями "Запад-2025".

Страны НАТО на днях объявили о начале операции "Восточный страж", в ходе которой к охране воздушного пространства Польши присоединились истребители Дании, Франции, Германии и Великобритании.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью.

Власти России отрицают, что беспилотники, нарушившие воздушное пространство Польши, были российскими. При этом они обвиняют в агрессивных намерениях НАТО.