Власти Туркмении встретили официальную делегацию из Санкт-Петербурга с перевёрнутым российским флагом. Бело-красно-синие цвета оказались размещены в обратном порядке, как на флаге Сербии. Пресс-служба Смольного перекрасила флаг на своих фотографиях, но забыла поправить его отражение. На это обратила внимание редакция "Фонтанки".

Визит делгации правительства Петербурга в Ашхабад состоялся в конце сентября, перед празднованием тридцатилетия независимости Туркмении. Губернатор Александр Беглов встретился с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сыном и вероятным преемником президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, передаёт сайт Смольного.

В ходе встречи Александр Беглов поблагодарил туркменских медиков за участие в видеоконференции по обмену опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией с коллегами из Санкт-Петербурга, сообщает его пресс-служба. При этом Туркмения — одна из нескольких стран мира, не признавшая ни одного случая заражения коронавирусом. А власти Петербурга неоднократно обвинялись в занижении числа больных и умерших от ковида.