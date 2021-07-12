Власти Петербурга не увидели вспышки COVID-19 из-за "Алых парусов"

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что за две недели, прошедшие после массового праздника "Алые паруса", вспышка заболеваемости коронавирусом среди выпускников и членов их семей не зафиксирована. "В прошедшую пятницу – ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: "Признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", – отметила Потехина.

9 июля телеканал "Дождь" обратил внимание на нестыковки в статистике заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В этот день, по опубликованным городским оперштабом данным, в Петербурге было всего 711 активных случаев коронавируса — в 23 раза меньше, чем месяц назад. При этом в течение месяца Петербург каждый день обновлял максимум по числу выявленных в сутки заражений. На выходных статистику скорректировали, и число больных выросло до 4610 – за счет резко сократившегося числа выздоравливающих в день.

"Алые паруса" – ежегодный праздник петербургских выпускников с концертом на Дворцовой площади – прошли 25 июня. На мероприятии не соблюдались меры безопасности, хотя организаторы заявляли, что на праздник пустят только выпускников и сопровождающих в масках, с отрицательными тестами на COVID-19, прививками или справками об антителах. Выпускной собрал, по данным комитета по образованию, около 40 тысяч выпускников.

Губернатор Александр Беглов пояснил, что важно было дать выпускникам 2021 года "надежду на лучшее". "Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни", – сказал он.

По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, число фиксируемых в сутки случаев заражения инфекцией в Петербурге с начала лета продолжает расти: 6 июня в городе за сутки был зарегистрирован 861 случай заражения, 27 июня – 1298 новых случаев, а 12 июля – 2029 случаев.

В мае 2021 года от COVID-19 умерли 14,9 тысячи россиян, за аналогичный период прошлого года таких случаев почти в два раза меньше – 7,6 тысячи. Из них у 12,7 тысячи пациентов коронавирус был диагностирован, у оставшихся 2,1 тысячи COVID-19 установлен не был, однако стал основной причиной смерти, пишет "Медвестник" со ссылкой на Росстат.

В журнале The Lancet опубликованы результаты оценки безопасности российской вакцины "Спутник V" в ходе вакцинации в Сан-Марино. Тяжелые побочные эффекты возникли всего у 2,1% пациентов, а случаев госпитализации и смерти не фиксировалось, пишет "Фармвестник".

Федеральное агентство воздушного транспорта потребовало от региональных управлений организовать работу по проведению профилактики COVID 19 среди членов экипажей авиакомпаний, сказано в письме заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, пишет РБК. В ведомстве потребовали обеспечить тестирование как пилотов, так и бортпроводников на коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа. Кроме того, необходимо "организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции", говорится в документе.

В конце июня представители нескольких авиакомпаний выразили недовольство решением властей Краснодарского края включить экипажи самолетов в число лиц, которым необходим сертификат о вакцинации для заселения в гостиницы.