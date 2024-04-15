Смутно и точка. Провал российской "импортозамещённой" игры за миллиард

4 апреля 2024 года в РФ стартовали продажи российской компьютерной приключенческой игры "Смута". Её можно купить во VK Play за две тысячи рублей.

Действие игры разворачивается в 1612 году. В Москве собирают ополчение против польских войск. Юрий Милославский, главный герой, хочет вступить в войско Минина и Пожарского.

Разработчики игры сравнивали свой продукт с известными западными сериями игр - такими, как "Ведьмак" и "Assasin's Creed". На разработку игры, учитывая маркетинг, Институт развития интернета (ИРИ) выделил около миллиарда рублей. Правда, по отзывам игроков и других разработчиков, сравнения с такими именитыми играми в случае со "Смутой" абсолютно неуместны, а в истории российской игровой индустрии есть масса более качественных игр с гораздо меньшими бюджетами (и не на государственные деньги).

Помимо этого, игру обвиняют в шовинистической пропаганде: поляки и немцы представлены исключительно в негативном ключе (и почему-то говорят с максимально неестественным акцентом), в то же время Милославский - представитель "традиционных" ценностей, восставший на борьбу со "злом" и высмеивающий западный мир с его "девками, которые на самом деле не девки вовсе, а мужики переодетые" (слова главного героя в разговоре с немцем).

Радио Свобода выясняет, что же не так со "Смутой".

Разработчики игр без разработанных игр. Что известно о создателях игры

Cyberia Nova - новосибирская компания, созданная в 2015 году. "Первые несколько лет команда специализировалась на производстве сложных игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе для таких международных компаний, как Wargaming Inc., Nikita Online, Creative Mobile, G5 и многих других", - сказано на официальном сайте разработчика.

Команда компании состоит из четырёх десятков "топовых специалистов в области разработки игры", в том числе нескольких "ветеранов игровой индустрии", участвовавших в разработке игр "Дальнобойщики" (1999-2009) и "Аллоды: Проклятые земли" (2000). При этом имена этих разработчиков не называются.

На сайте Cyberia Nova указано всего четыре человека: Алексей Копцев - генеральный директор и основатель компании, Евгений Русак - исполнительный продюсер, Сергей Русских - креативный директор и Тимофей Шевяков - главный исторический консультант.

Копцев с 2001 по 2015 работал в новосибирской игровой компании Alawar, начав с пиарщика и дойдя до должности старшего продюсера. По его словам, он выпустил более 20 игр, но не уточняет, каких. После этого он меньше года проработал продюсером в Wargaming (создатели World of Tanks), после чего основал компанию Сyberia Limited (позднее переименована в Cyberia Nova).

Русак работал советником гендиректора "Росатома" с 2012 по 2016 годы. В одном из интервью заявил, что с помощью "Смуты" Cyberia Nova захотела взять инициативу в свои руки, чтобы "следующее поколение геймеров не играло бы в шутер русско-украинского конфликта, который будет разработан по заказу той стороны", отмечает "Новая Газета. Европа". Русских, как и Копцев, работал в Alawar. Исторический консультант компании Тимофей Шевяков был главредом информационного агентства "АнтиНАТО". На своей странице во Вконтакте подписан на Игоря Стрелкова и страницы о масонах в России, выяснила "Новая".

В 2020 году Cyberia Nova подготовила проект "Смуты" для ИРИ. В презентации из 33 слайдов говорилось, что жанр будущей игры - историческая Action RPG, где "герой-одиночка - князь Милославский" выполняет задания разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии.

Референсами названы:

Серия игр Assasin's Creed студии Ubisoft и ряда сторонних студий. В 2023 году компания планировала увеличить штат разработчиков серии до 2800 человек. Бюджет предпоследней на данный момент игры серии Assasin's Creed Valhalla составил, по неофициальным данным, от 160 до 175 миллионов долларов (от 14 до 16 миллиардов рублей);

"Ведьмак 3" - игра польской компании CD Project RED, которую разрабатывали около 70 человек, не считая актёров озвучки: их было около 500. Бюджет - 81 миллион долларов (семь с половиной миллиардов рублей) на три с половиной года разработки. Игра получила высокие оценки и множество престижных наград. При этом разработчики "Смуты" критиковали "Ведьмак" за "скучную боёвку" или процесс сражений (спойлер: "боёвка" "Смуты" впечатлила игроков гораздо меньше).

Позднее Копцев отказался от сравнения с "Ведьмаком" и назвал ближайшим аналогом проекта чешскую игру о средневековье Kingdom Come: Delivarance. От сравнения с игрой Assasin's Creed он тоже в последствии отказался и привёл другой пример - "Ghost of Tsushima а-ля рус", отмечает "Новая Газета. Европа".

Игру "Смута" планировали выпустить на консолях PS4 и XBox One, а позднее и на компьютерах. В итоге игра вышла только на ПК. Разработчики отметили в проекте, что игра окупится при продажах от 500 тысяч копий. На разработку игры им требовалось два с половиной года и 20 миллионов долларов (более полутора миллиардов рублей) с учётом выхода игры на консолях, на который требовалось пять миллионов долларов и который в итоге не состоялся. С вычетом этих денег планируемый бюджет сопоставим с реально выделенным компании на разработку - около миллиарда рублей.

Кирилл (имя изменено), разработчик игр на руководящей должности с 10-летним опытом разработки, считает бюджет "Смуты" очень большим. В пример более удачной игры с "десятикратно" меньшим бюджетом он приводит Pathologic 2 российской студии Ice-Pick Lodge.

"Всё, что видно со стороны: что у игры был один из самых больших бюджетов на разработку одиночной игры за всю историю отечественного геймдева (разработки игр - РС) и очень ограниченные сроки. При этом разработка игр в РФ значительно дешевле, чем за рубежом. Основной графой расходов являются зарплаты сотрудникам и маркетинг, и отечественные разработчики получают откровенные гроши в сравнении с европейскими, не говоря уже об американских. Особенно на фоне резкого ухода большинства компаний-разработчиков за рубеж и массовых увольнений, а поэтому возросшей безработицы среди разработчиков игр", - отмечает Кирилл.

Андрей Апанасик, создатель сервиса Balancy для других разработчиков игр, в комментарии для Радио Свобода назвал бюджет игры в соотношении к размеру команды небольшим по западным меркам. По его словам, там этой суммы хватило бы только на зарплаты сотрудников на несколько лет разработки. В качестве более удачной игры он приводит в пример игру ELEX немецкой компании Piranha Bytes. "Хотя, опять же, там команда более опытная. Проблема не в сумме как таковой, а в том факте, что неопытная команда замахнулась на такой крупный проект. Для обкатки навыков и притирки команды нужно было начать с чего-то поменьше", - говорит Апанасик.

Презентация "Смуты" появилась в сети лишь в 2022 году, когда стало известно о финансировании игры со стороны ИРИ на сумму около 260 миллионов рублей. Ещё тогда на неё обрушился шквал критики. Игроки и журналисты высмеяли сравнение игры с "Ведьмаком" и завышенные амбиции молодой и неопытной команды разработчиков. Второй транш на эту же сумму состоялся в 2023 году.

4 июня 2022 года сайт игры перестал работать. Игроки и журналисты предположили, что создатели игры "сбежали с деньгами на проект". Позднее сайт заработал, а неполадки объяснили ребрендингом.

Игру критиковали и за то, что её планировали выпустить эксклюзивно во Вконтакте, то есть с иностранных карт купить её было бы невозможно. К тому же вернуть деньги за игру тоже нельзя: Вконтакте может отказаться это делать по любой причине.

Игру обвинили и в пропаганде, назвав её "антипольской игрой с многомиллионным бюджетом". Копцев заверял игроков, что она не будет ни "антипольской", ни "антишведской", ни "антигерманской".

29 января 2024 дата выхода игры была перенесена с 26 февраля на 4 апреля. Интернет-пользователи раскритиковали разработчиков за то, что к этому времени они не показали ни одного видео с игровым процессом "Смуты", но при этом открыли возможность для предзаказа игры. Пользователей даже банили на официальной странице игры во Вконтакте за вопросы о показе геймплея. Игровой процесс проекта впервые показали 16 февраля 2024 года. 30 марта 2024 года вышла пробная версия игры под названием "Смутное время".

Разработчик игр Кирилл критикует и методы продвижения игры:

"Маркетинг у игры был отвратительнейший, и можно предположить, что в него не особо вкладывались. Впрочем, у нас в него мало кто умеет. Вот у студии Mundish (российско-кипрская студия разработчиков - РС) с проектом Atomic Hearts (популярная игра, получившая хорошие отзывы пользователей и журналистов, с бюджетом не менее 25 миллионов долларов или 200 миллионов рублей - РС) была чрезвычайно грамотная рекламная кампания и явно талантливые и дорогие специалисты".

Управление абстрактной ЧВК в Африке и война с США. Что ещё финансирует ИРИ

Институт развития интернета уже в 2020 году занимался поддержкой "патриотического контента на тему сохранения культурной идентичности, традиций и суверенитета". Организация, например, финансировала нашумевший сериал "Слово пацана" и мелодраму про российское вторжение в Украину "20/22".

"Смута" стала первой игрой, о финансировании которой официально объявил ИРИ. Глава Алексей Гореславский позднее заявил, что выделение грантов позволило "тронуться с места локомотиву разработки российских видеоигр", отмечает "Новая".

В 2024 году выйдут ещё как минимум две игры, профинансированные ИРИ: "Спарта", в которой игрок управляет бойцами российской ЧВК в африканской стране, и "Передний край", в которой игрок сражается с армией США.

"Симулятор шныря с попытками в игру" и "игросодержащий продукт". Отзывы на "Смуту"

После выхода шквал критики, обрушившийся на игру, только увеличился. Оценка игры в VK Play - 6.1 из 10 с 743 положительными отзывами, 184 нейтральными и 559 негативными. При этом определённая часть из 1486 отзывов, вероятнее всего, накручена.

"Достаточно приятная картинка. Интересный сюжет и сценарий, главный герой типичный Ванька-дурачок", пишет игрок с ником gusarchik, который провёл в ней 22 часа. При этом он отмечает, что игра на данном этапе сильно недоработана. "В целом игра понравилась, но на данном этапе есть только сюжет, геймплея нет", - резюмирует он.

"Сам ещё не играл, но батя сказал поставить десятку", - пишет игрок с ником mishanya.

"Секса нет", - на данный момент это самый популярный отзыв, собравший более тысячи лайков. Кто-то, судя по отзывам, купил игру, чтобы поддержать "патриотический контент от отечественного производителя". Резюмируя, большинство пользователей, которым понравилась игра, хвалят её за неплохую графику и интересный сюжет. Впрочем, скептически настроенные пользователи обвиняют разработчиков в накрутке хороших комментариев.

Андрей Апанасик отметил неплохую графику в игре, но объяснил, что это является во многом заслугой игрового движка игры Unreal Engine 5, а не разработчиков. При этом он считает, что его возможности не были использованы на максимум.

"При этом разрабатывалась "Смута" на движке Unreal Engine 5, который изначально позволяет быстро и недорого делать очень качественную и фотореалистичную картинку и имеет в запасе много очень удобных, простых и автоматизированных инструментов даже для не самых профессиональных разработчиков. При этом игры на нём, если не вкладывать в них достаточно усилий, выходят не очень хорошо оптимизированными", - считает разработчик игр Кирилл. Многие пользователи действительно жалуются на плохую оптимизацию игры: иногда даже на мощных компьютерах она тормозит и зависает.

"Симулятор шныря с попытками в игру. Из плюсов графика и местами очень неплохо подобрана озвучка мира. Куча сюжетно-повествовательных ляпов. Невидимые стены (невозможность продвинуться на определённых локациях - РС) встречаются порой там где ты и не думал, что можно додуматься там их поставить (разрабы умеют удивлять)", - пишет игрок с ником trubawest.

"Мерзкий пример того, когда политика вмешивается в деликатные творческие процессы. Лучше бы вообще не лезли, чем вот так вот. Как итог, ни одна из сторон не осталась довольной", - пишет MI1001.

Основную критику игра получила за множество логических несостыковок и недоработок (багов) игры, которые мешают прохождению игры. Например, главный герой иногда проваливается под текстуры, ходит под водой или неестественно перемещается по карте.

Один из багов игры вообще не позволял пользователям дальше проходить игру. В игре существует система репутации: если в ходе разговоров с персонажами игры вы отвечаете вежливо, то ваш рейтинг растёт, если же вы грубите им, то рейтинг падает. Так, в одной из миссией, если ваш рейтинг ("Очки Милости") превышал определённую положительную отметку, то вы просто не могли пройти игру дальше. Разработчики в ответ на жалобы игроков посоветовали им "откатиться" на несколько сохранений назад и снизить рейтинг, то есть заново пройти часть игры.

Кирилл, разработчик игр, называет такую реакцию разработчиков недопустимой. "Подобные софтлоки в релизном продукте, конечно, неприемлемы. Очень явный блокер, который сложно упустить при тестировании. Это я говорю, как человек, проработавший в тестировании 6 лет. Но окей, всякое бывает, действительно могли пропустить баг из-за сжатых сроков или непрофессионализма, но реакция разработчиков на сообщения об этом баге и предложения хуже перепройти игру - это нонсенс", - рассказал он. На сегодняшний день, как заявляют разработчики, эту недоработку исправили.

Андрей Апанасик негативно оценил технические составляющие и дизайн игры. "Сразу бросается в глаза неопытность команды. Многие системы и аспекты игры не работают вместе. Складывается ощущение, что различные люди/команды работали над своими подсистемами, но не было того, кто это всё вместе бы связал. Многие баги технические легко (относительно) исправляются.

Игровой мир "Смуты" пользователи называют недоработанным и пустым, при этом "Смуту" нельзя назвать игрой с открытым миром в полном смысле: перемещение по карте достаточно ограничено, к тому же игрок не может возвращаться в пройденные локации по собственному желанию. "Будто бы разработчики не предполагали, что кто-то действительно будет проходить эту игру до конца", - пишут игроки. Игровой блогер PoleznyiBes назвал "Смуту" "игросодержащим продуктом".

Игру также обвиняют в антизападной пропаганде. Ещё в официальном трейлере игры поляки предстают безжалостными убийцами, без причины терроризирующими мирное население. Командир одного из польских отрядов приказывает расстрелять женщину. В момент, когда звучит выстрел, сюжет переносится в дом главного героя игры Милославского, который в этот момент просыпается и идёт воевать с немцами и поляками.

Польские и немецкие персонажи представлены в игре довольно примитивными людьми с неестественно сильным комичным акцентом и карикатурными особенностями речи. Немцы, например, постоянно говорят "гут". Пользователей возмутил и диалог Миловславского с немцем.

Милославский: "Я вот спросить давно хотел. А вот правду говорят, что девки у вас там - не девки вовсе, а мужики переодетые? Так вроде девка, а повернётся - у неё бородища как у дьякона."

Немец: "Что?"

Милославский: "А мужики - вроде вовсе и не мужики, а наоборот - бабы в мужском. Потому и лица у вас бритые, и портки срамные, и побить вас любой может".

Немец: "Убью!"

Огорчили пользователей, помимо этого, неестественные диалоги персонажей, а также непрофессиональная озвучка героев.

Кроме прочего, отмечает разработчик игр Кирилл, в игре очень много купленных ассетов (готовых объектов, 3D- моделей или других компонентов игры). "Впрочем, в наше время это не грех, это честный и легальный способ сократить расходы и время производства трёхмерного окружения. В разработке участвуют не только 3D-моделлеры. Там и сценаристы, и актёры озвучки, и программисты, и геймдизайнеры, и левелдизайнеры, и тестировщики, и много кто ещё.

Так что производство моделей ест весьма существенную, но не большую часть бюджета, особенно в СНГ. Ну и покупка ассетов тоже стоит некоторых денег. Покупные наборы чаще ругают не за экономию, а за лень и унификацию.

Некоторые разработчики и игроки уже на глаз определяют некоторые 3D-объекты, которые встречают в разных играх, чаще всего в инди-сегменте (игры, созданные отдельными разработчиками или командами без финансирования со стороны издателей игр - РС)".

Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, впрочем, считает, что в критике игры виноват Запад, который "привык к полному контролю над индустрией видеоигр, поэтому факт появления продукта по российской истории воспринимается как вызов".

Депутат Виталий Милонов назвал "Смуту" "шляпой и халтурой", государственные деньги на которую были потрачены "не пойми куда". Он, однако, тоже не исключает влияние Запада на игру: на его взгляд, разработчики игры могли быть завербованы польскими спецслужбами, потому что "выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно".

Рассуждая о причинах неудачи игры, Андрей Апанасик отметил, что "Смута" создавалась "на коленке" в условиях жёстких сроков. "Проект такого уровня даже опытная команда бы делала куда дольше. Игру и так как минимум один раз переносили. Дальше, подозреваю, уже не могли из-за давление со стороны грантодателя". Апанасик, однако, не согласен с обвинениями в адрес разработчиков касательно "распила" бюджетных денег. "Это такая себе претензия, особенно если учесть, что часть этих денег команда ещё не видела, поскольку ИРИ выдаёт грант кусками. Но тут как бы нюанс в том, что это бюджетные деньги. Я почти уверен, что у того же Копцева и правда в голове сидела идея сделать "наш ответ Ведьмаку", - резюмирует он.