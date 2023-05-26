"Смысл один: виноват не Путин". Отклики на статью Богомолова

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал на сайте РИА Новости колонку "Диетическое горе", в которой он обличает российскую интеллигенцию. По его мнению, она глубоко презирает народ, стремится к власти и деньгам, а после начала войны скорбит не по ее жертвам, а по прежней сытой жизни, в которой были "пенящиеся шампанским вечера на лазурных берегах, припудренных разговорами об искусстве".

Витиеватый стиль автора и его обличительный пафос наряду с местом публикации заметки стали поводом для множества критических комментариев.

Илья Бер

россияне с ярко выраженной антивоенной позицией оказались самыми виноватыми буквально для всех

Ещё одна примета наступления перевёрнутого мира. Эталонный сноб, кавалер культурного полусвета и записной богемный "интеллектуал" пишет колонку в самое помоечное и "народное" из трёх главных новостных агентств России о том, как пагубен снобизм и как отвратительны "интеллигенто-интеллектуалы", адресно (хоть и без имён) плюёт на своих бывших друзей, коллег и спонсоров. А также в лицемерном самозабвении проповедует, что надо ̶ ̶р̶а̶з̶о̶р̶у̶ж̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶п̶е̶р̶е̶д̶ ̶п̶а̶р̶т̶и̶е̶й̶ ̶ "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей. Потому что их мнение имеет значение".

Причём пишет настолько бездарно, что дочитать до конца почти невозможно, нужно себя заставлять. Есть вот убогий Митенька Ольшанский - он это всё уже не меньше 10 лет излагает, красиво и художественно. А счастья и народного признания нет как не было. И тут приходит косноязычный Богомолов, криво-косо высыпает слова на экран - и вот событие. Все сейчас обсуждать будут.

Александр Альтер

экий у режиссера Богомолова от соития с простым народом Проханов случился

Фарид Бектемиров

Всё-таки Богомолов - большой талант. В третьем абзаце новой программной статьи он (небезосновательно) осуждает либералов за социальный расизм, в четвёртом уже сам занимается ровно тем же социальным расизмом (вот дореволюционная аристократия - это были Люди, не то что разночинцы всякие), а в пятом этот новоявленный борец за социальную справедливость и вовсе использует термин "плебеи" как оскорбление

Богомолову припоминают предыдущий "манифест" - "Похищение Европы 2.0" с критикой "загнивающего Запада", который тоже вызвал оживленные сетевые споры, и пеняют ему за попытку зачислиться в "патриоты".

Анна Наринская

Интересно, как антипутинские россияне с ярко выраженной антивоенной позицией оказались самыми виноватыми буквально для всех.

Вон певец режима богомолов в РИА (!), полностью совпадая с другим флангом (и мне кажется прямо таки подглядев у него) пишет, что они горюют не из-за войны, а из-за себя. (Ему-то из-за себя нечего горевать – он как был у кормушки, так у нее и есть)

Вон с противоположной стороны пишут, что антипутинские россияне еще хуже Прилепина, так как он заперт в России, а они отнимают у других места.

Любо-дорого на все это смотреть, конечно.

Алексей Беляков

Проснувшись, Богомолов обнаружил, что на его ладонях выросли усы Михалкова

Наталья Геворкян

Я не помню, в каком тексте, Рост рассказал притчу о рыжем учителе, которого все в деревне уважали. И пока он был жив, люди старались вести себя подобающе: не напиваться, кулаками не махать, дурными словами не ругаться, не сплетничать, не бездельничать. А потом учитель умер, и постепенно народ начал пить, драться, сквернословить, разленился, перестал быть опрятным. Потому что больше некого было стыдиться.

Вспомнила по прочтении текста Богомолова. Подумала, что после смерти отца младшему уже некого стыдиться, можно и в Риа новости написать, а если туда, то понятно что.

Илья Будрайтскис

В скучнейшем манифесте Богомолова, в 125-й раз бичующим предательскую либеральную интеллигенцию, поражает по большому счету только одно: каким нужно быть тупым нарциссичным обитателем «Особняка», чтобы провозгласить новым главным лозунгом путинского государства «жизнь простых людей имеет значение»? Надо, чтобы Минкульт еще билборды с этой цитатой развесил по городам, вместо рекламы контрактной службы, интересно было бы посмотреть на эффект.

Андрей Ашкеров

Усадьба у Богомолова - это примерно то же самое, что колхоз у Евтушенко. Символ хорошо отрепетированной, старательно отыгранной фронды (старательно - не равно талантливо).

Так и вижу торжественную красную визу из админочки. Виза озаряет богомоловский текст что тот нимб. За визой семенят, не догоняя, энергичные подчёркивания, похожие на транспарант восклицательные знаки и, наконец, раболепно согнутые в деланном недоумении знаки вопроса.

Одним словом, если Богомолов против усадьбы, то я - за.

Дмитрий Травин

Взгляды на жизнь русской интеллигенции совершенно не соответствуют богомоловским представлениям

Многие знают, как часто я пишу о нормальности русского народа, о неприемлемости всякого клейма типа «ватник», и потому думают, наверное, что мне захочется солидаризоваться со свежим «манифестом» Константина Богомолова. Но, нет. Богомолов сильно напутал. Могу сказать это, как человек, много лет занимающийся данной проблемой. Он заявил, что чуть ли не вся наша интеллигенция – это «особые русские», ненавидящие народ. На самом же деле в многолетних дискуссиях, которые я вел на эти темы, обнаружилось, что представителей подобного «особняка» в моем кругу интеллектуального общения можно пересчитать по пальцам одной руки (среди нескольких десятков, а, пожалуй, и сотен людей, за мнением которых я так или иначе старался следить, то прямо сталкиваясь в полемике, то просматривая публикации).

Допускаю, что в той среде, которая близка Богомолову, среде очень богатых людей, картина иная, но я говорю именно об интеллигенции – профессорах, журналистах, научных работниках. О тех, про кого Богомолов сказал, неудачно процитировав Блока, что они, мол, «пьяницы с глазами кроликов». На самом деле и образ жизни русской интеллигенции, и ее взгляды на жизнь совершенно не соответствуют богомоловским представлениям. Другое дело, что за последние годы по понятным причинам возрастает число растерявшихся, деморализованных и даже отчаявшихся людей, которые никогда раньше не обвиняли народ в темноте, ничтожестве и генетическом убожестве (это все термины Богомолова), но теперь в сердцах нечто подобное заявляют. То, что умные, но разочаровавшиеся, люди идут по такому пути – это беда, а не вина русской интеллигенции. Я лично пытаюсь с этим бороться, анализируя в своих книгах реальные причины нашей отсталости, вместо того чтобы сочинять такую интеллигенцию, которой на самом деле не существует.

Возможно, это «театральная постановка»

Русскую интеллигенцию со времен Блока (и даже с более ранних) обвиняли, скорее, в том, что она слишком любит народ и часто «идет в народ» заниматься лечением и просвещением. Режиссер, не слишком следя за историей, придумал прямо противоположное обвинение. Трудно отнестись к нему всерьез. Возможно, это «театральная постановка».

Комментаторы поминают других известных "тусовщиков", примкнувших к патриотическому лагерю раньше.

Вячеслав Юрьевич Шмыров

Охлобыстин записался в дьяволы, а Богомолов – в черти

Охлобыстин записался в дьяволы, а Богомолов - в черти. Банальные театральные штучки. Из разряда сценических дымов и реплики героини Чехова: "Серой пахнет. Эта так нужно?" В расчете на прекраснодушных зрителей, которые в ответ будут громко гневаться, хлопать дверями, взывать к совести, цитировать книгу "Банальность зла" или перебирать заповеди Христа. Чего от них, наивных и чистых сердцем, собственно, и ждут эти заигравшиеся шкоды, которым давно пора поменять памперсы.

Это ведь только не искушенные провластные люди могли видеть в личине Говорухина последних лет его жизни "совесть нации", а мы-то видели цитату из фильма "Асса". Роль, присвоенную по жизни перепуганным насмерть актером.

А надо просто: плюнуть и пройти мимо. Или просто пройти. Или просто плюнуть. И обязательно не в рожу. Слюна, может, и разъедает грим, зато придает удальцу лишней уверенности.

Многие критики считают, что сказанное Богомоловым о жадной к деньгам интеллигенции не в последнюю очередь касается его самого.

Анастасия Частицына

Вчера Константин Богомолов награфоманил колонку, которую называют "манифестом". Ну какой манифест, он манифестит раз в квартал. Money-fest.

Читая по диагонали, я уперлась во фразу - "Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов." Аааа! Так это он про свою семейную жизнь! Раздул домашние распри до масштабов национальной проблемы. Правда, Богомолов преуменьшает свои заслуги - он не так уж денежно бездарен, судя по всему.

Раздул домашние распри до масштабов национальной проблемы

С Ксенией ему жить сложно. Видимо, она в глазах Константина плебейка "при возможностях", как он это сформулировал в своей жалобе. Они друг друга бы съели, но - "...нет и не может быть теснее союза: склеивает два этих класса не выгода, а беда — одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми" [...] Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, еще более неистово презирают собственный народ."

Как мило, что страну, и народ он называет именно "собственными". Приватизировал, собственник. И дальше он там вступается за "простого человека" (проливавшего пот). "... мнение простого человека matters." - говорит он.

Вот как "простой человек", я это бесценное мнение выскажу: идите в жопу оба-два. Не до вас. Не надо свои конфликты с женой переживать через тексты на РИА Новости, даже при "возможностях", поговорите об этом с психоаналитиком за деньги.

Извинити.

Ренат Давлетгильдеев

«Двадцать четвертого числа февраля месяца потеряли они право, сидя на двух стульях, быть прогрессивными ворами, интеллигентными убийцами, филантропами-коррупционерами, необразованными аристократами, совестливыми актерами (оксюморон), европеизированными расистами, патриотичными предателями, геями-традиционалистами, либеральными гомофобами, язычниками во Христе и прочая, и прочая, и прочая. Лишились возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов», — пишет Константин Богомолов в очередном своем диетическом горе-манифесте, почему-то употребляя местоимение «они» по отношению к себе, главному филантропу-коррупционеру, необразованному аристократу и гею-гомофобу, бравшему бабло разом и там, и тут.

Сперва я не понял, почему «они». Но потом понял, конечно — это все потому, что он же еще и нонбайнари.

Многие уверены, что богомоловский манифест - запоздалая попытка спастись от репрессий, которые могут затронуть и автора.

Сергей Васильев-Мордкович

Про статью уважаемого коллеги Константина Богомолова

Есть такой тип риторики: замена «я» на «вы»

Есть такой тип риторики: замена «я» на «вы». Статья очень хорошая, поднимает острые вопросы, но все ламентации «вы ни хрена не понимали и вы мудаки» следует читать так же как «я ни хрена не понимал и я – мудак».

А так статья очень хорошая, в ней много прозрений. Как если бы человек очнулся и осознал.

В свое время кое-что читал о литературе и искусстве 20-30 х годов, там и не такие прозрения творцов охватывали. Допустим, осознал, что Н. – враг, и написал об этом. Ну а че, прозрение. Раз художник прозрел – надо делиться.

Думаю, что скоро эти певцы откровенности как грибы полезут, это просто первый. В силу яркого таланта.

Михаил Шевелев

Брошюра «Агитатор на колхозном стане», пересказанная своими словами в камере после отбоя. Вы прослушали описание гражданской позиции режиссера Богомолова по состоянию на май 2023-го. Краткое, но полное.

Пока читал, думал, что вы все будете мне должны по гроб жизни за этот титанический труд. Но дошел до вопроса, который автор задает сам себе, и понял – всем прощаю. «О чем депрессуют русские интеллектуалы?». Это цитата, сука буду.

Эльвира Вихарева

Интеллигенция – говно нации, сообщил нам бывший интеллигент Константин Богомолов.

Бывший режиссер разразился статьей на РИА «Новости», бывшем информационном агентстве и действующем пропагандистском ресурсе.

Муж Собчак написал этот текст в лучших традициях сталинских времён

Действующий муж Собчак написал (возможно, сам) этот текст в лучших традициях сталинских времён. Только вместо Октября, очистившего страну от буржуев, у него Февраль, очистивший страну от остатков приличия.

Их, эти остатки, он именует на разные лады, с презрением отзываясь об интеллекте, образовании и культуре.

Жаль, что К. Богомолов забыл упомянуть химеру под названием «совесть», так он смотрелся бы органичнее. Но получилось и без того.

Он должен жить, дыша и большевея, – как когда-то, тщетно пытаясь спастись, писал Мандельштам. Отринувший и его бывший режиссер будет жить, путинея. Он сделал свой выбор, хотя ещё не понимает его.

Он думает, что сможет отделаться плохо написанной статьей, плевком в свое прошлое, своих некогда друзей и коллег. И не знает, что птичка уже пропала, что заигрывает он не с толпой, которой поет дифирамбы, а с Левиафаном, который и не заметит его, втягивая вместе с той самой толпой себе в глотку.

Конечно, и тогда у бывшего режиссера останется выход, на той стороне пищеварительного государственного тракта, в районе Магадана. Выход будет ждать его, ведь бывшая интеллигенция – тем более говно.

Критические замечания из того лагеря, с которым, видимо, пытается солидаризироваться Константин Богомолов, тоже намекают на подобный исход.

Иван Филиппов

вот вы думаете это мы упражняемся в остроумии по поводу очередного манифеста Константина Богомолова, так вы не видели каким огнем горит z-сообщество и как ему и текст, и Богомолов не нравятся ))

"Так вот, у меня для вас новости. Этот гул — звук приближающегося цунами, которое снесёт всё на своём пути. В том числе Богомолова и всех прочих жирных котов, питающихся госконтрактами в сфере культуры".

Эта цитата взята из колонки, написанной для RT "музыкантом и военкором" Акимом Апачевым. Он грозит "волной народного гнева" всем "либералам", остающимся в России:

Ведь на самом деле это звенья одной грёбаной цепи, как вы, либералы, любите выражаться. Скрытые враги, притворяющиеся обычными музыкантами, писателями, продюсерами, режиссёрами, ведут подрывную деятельность внутри России. Они окопались на телевидении, радио, стриминговых сервисах. И это вовсе не охота на ведьм — это реальная проблема. Война через смыслы, через культуру — в этом нет ничего нового. Эта война давно ведётся против России.

Вы слышите гул, но не замечаете волну народного гнева

Вы слышите гул, но не замечаете волну народного гнева. Вероятно, её пока плохо видно с Патриков. Многие вещи вообще трудно заметить, обитая в пределах МКАДа.



На самом деле сейчас бессмысленно говорить с теми, к кому обращена колонка Богомолова. Нет резона уговаривать этих упырей обратить взоры внутрь страны, услышать простой народ. Нашу старую элиту уже смыло, они просто ещё не в курсе. Скоро воды наберётся достаточно и кто-то нажмёт на спуск.

Но не все провластные каналы бичуют Богомолова - есть и комплиментарные отзывы.

Мюсли вслух

Богомолов бьёт наотмашь высшую касту российских либералов: сегодня им "стыдно за Родину", но на самом деле они парализованы смертью мира, в котором жили, загипнотизированы этой смертью до конца дней своих.

Верные мысли автора, обращённые к либеральной элите - отбросить презрение к российскому народу и начать наконец работать на благо страны и общества - это побуждение к переосмыслению ими всей своей прежней жизненной траектории (не у всех получится) и окончательному выбору стороны, который нужно делать здесь и сейчас.

Тем временем оппозиционные комментаторы сравнивают выступление Богомолова с эскападами Пригожина - и отмечают, что у последнего получается намного лучше.

Андрей Плахов

Прошлый антилиберальный манифест Константина Богомолова назывался «Похищение Европы». И в паре с ним, помнится, выступил Григорий Явлинский, на чьем всегда вялом фоне Константин даже показался немного зажигательным.

Новый богомоловский манифест именуется «Диетическое горе». Он мог бы стать убойным миксом пафоса и скуки, если бы дорогу не перешел настоящий пассионарий Пригожин, выступивший в тот же день. Испортил парню праздник. Нормально, Константин, но не более того.

Зинаида Пронченко

На фоне Пригожина Богомолов хлопочет лицом и метафорами

Константин Богомолов больше всего обижается, когда его обзывают графоманом - а не сокрушаются многословно, что «оказался сукою». Ну оказался, зато какой! Личность! Талантище! С духом времени безжалостен, будто метроном. Над «Диетическим горем» Богомолов посидел, чувствуется, не день и не два, все колкости прошли проверку еще довоенным временем - и условный Роднянский и конкретный Серебренников своими успехами тяготили Константина давно. Посидел, попотел, а высер все равно в молоко. Куда Богомолову до Евгения Викторовича Пригожина, чье интервью, к сожалению, тоже опубликовали сегодня. Там и про элиты и про страну и про жить и верить. Коротко, по делу, остроумно. На фоне Пригожина Богомолов хлопочет лицом и метафорами. Из метрономов в полотеры. Вот это сюжет. Который мы, наверное, заслужили.

И Богомолов, и Пригожин разыгрывают свои роли в предвыборном спектакле, уверены комментаторы.

Илья Курзенков

КАРЛИКИ НА ЗАЩИТЕ ИМПОТЕНТОВ

Пока украинская ДРГ, миновав погранпункты и «зубы дракона», гуляла по Белгородской области, путинская власть выпустила последнее оружие - смешных карликов, имитирующих политическую дискуссию.

Тут и Богомолов, который призывает интеллигенцию засучить рукава и работать, не презирая собственный народ. И Пригожин, который делится с нами политическими выводами о необходимости идти до конца.

Перед нами очередная попытка сделать правых-левых, которые перед выборами сольются в экстазе в поддержке Путина. Удручает то, что население страны привычно включится в игру – нормальную политическую дискуссию им уже давно не показывали.

Игорь Литвак

Хорошо, что Богомолов написал статью. А то ломали голову, не сошел ли с ума Пригожин, который Евгений?

Теперь понятно. Нет, не сошел. Классическая двухходовка. Слова Пригожина – для нижних слоев, Богомолова – для верхних. Смысл один – в проблемах с Украиной виноваты некие элиты, враждебно настроенные к собственной стране.

Не Путин, одним словом.

Осталось понять, кто эти элиты. Может быть читатели Богомолова это уже поняли, но слушатели Пригожина – скорее всего нет.

Так что, полагаю, скоро они затроят. Триада: Пригожин, Богомолов и кто-еще. Чтобы врага знали в лицо и по имени.

Владимир Пастухов

Это попытка перевести стрелки с Путина лично на элиты и обвинить их в провале "СВО"

Если, слушая Стрелкова, я задаюсь вопросом – зачем, то слушая Пригожина, я спрашиваю себя – почему? Пока наиболее внятный ответ на этот вопрос дал Максим Трудолюбов: это попытка перевести стрелки с Путина лично на элиты и обвинить их в провале того, что замышлялось как СВО, а обернулось сволочизмом. Я думаю, что этот тезис можно развернуть шире.



Эксцентрику Пригожина нельзя рассматривать изолированно. Она хорошо вписывается в драматургию Богомолова. По сути, Богомолов делает то же самое – переводит стрелки на элиты, но излагает это менее популярно (так и театр у него другой!). Один – эксцесс, двое -тенденция. Эта тенденция обозначает тренд. Тренд наш – транзит. Это транзит в сторону поиска внутреннего врага, которым можно было бы заменить врага внешнего, который оказался не по зубам. Еще один шаг вверх по лестнице, ведущей вниз, в подвал гражданской войны.



Я думаю, что мы являемся свидетелями «пробы пера» новой президентской избирательной кампании. Путин и в этот раз должен выйти на арену истории весь в белом пальто. Ради этого в цирке предварительно взорвут под куполом бочку с фекалиями, чтобы эффект был полным. Сейчас мы видим, как бочка начинает, медленно раскручиваясь, подниматься вверх. Перед зрителями, размахивая руками, бегают два клоуна: грустный и веселый. Грустный создает нарратив. Веселый его прибыльно продает. Всем весело, все заняты. Цирк апплодирует. «Золотая маска» за постановку ждет героя, хотя, скорее всего, они возьмут деньгами.