Малый драматический театр в Петербурге оштрафовали и открыли

Суд оштрафовал Малый драматический театр в Петербурге на 15 тысяч рублей из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Также суд постановил открыть театр, опечатанный 6 мая, передаёт "Фонтанка" из зала суда.

Ранее издание публиковало список претензий Роспотребнадзора к театру. Среди них: отсутствие маркировки на швабрах и вёдрах, трещины на кафельном полу, непривитая половина сотрудников театра, в том числе – от брюшного тифа. Устранены ли эти нарушения теперь, не сообщается.