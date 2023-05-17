Малый драматический театр в Петербурге оштрафовали и открыли

Суд оштрафовал Малый драматический театр в Петербурге на 15 тысяч рублей из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Также суд постановил открыть театр, опечатанный 6 мая, передаёт "Фонтанка" из зала суда.
Ранее издание публиковало список претензий Роспотребнадзора к театру. Среди них: отсутствие маркировки на швабрах и вёдрах, трещины на кафельном полу, непривитая половина сотрудников театра, в том числе – от брюшного тифа. Устранены ли эти нарушения теперь, не сообщается.
- До своего временного закрытия театр вынужденно перенёс спектакли с участием актёра Данилы Козловского. Ранее на Козловского в Генпрокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин, известный своими доносами. Он попросил ведомство проверить актёра на предмет дискредитации российской армии.
- В ответ Козловский подал иск к Бородину о защите чести и достоинства. Он назвал его жалобы "фантазиями". Суд не принял иск актёра из-за неполных данных ответчика.
- После полномасштабного вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их высказываний против войны. Многие артисты лишились должностей и площадок для выступлений, некоторым пришлось уехать за границу.
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