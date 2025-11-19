"Снял коттедж, пил, гулял". Пьяный контрактник за рулем погубил двух школьниц

27 октября 2025 года контрактник Михаил Слободян устроил в городе Ревда (Екатеринбургская область) смертельное ДТП – сбил на автомобиле трех школьниц, две из них, родные сестры, погибли на месте. Экспертиза нашла в его крови алкоголь, превышавший допустимую норму почти в шесть раз, так же в ней обнаружили следы наркотиков.

Текст: проект "Окно"

Михаила Слободяна год назад уже задерживали сотрудники ГИБДД предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, когда он ненадолго вернулся с войны в отпуск. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование и сразу же вновь ушел на войну, сохранив водительские права.

"У него крыша вообще съехала"

7-летнюю Киру и 9-летнюю Аню похоронили на местном кладбище в Ревде 30 октября. На отпевание в храме Архистратига Михаила попрощаться пришли сотни жителей города: учителя, соседи, знакомые и те, кто не был лично знаком с семьей. Могилы полностью завалили игрушками и цветами. Во время церемонии дежурили медики, а мать погибших выводили из храма под руки. Деньги для лечения выжившей 10-летней Лизы собирали всем городом.

Автомобиль LADA-2112 наехал на девочек вечером 27 октября на перекрёстке улиц Чехова и Павла Зыкина. Аня и Кира – погибли на месте. Лиза получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. В день трагедии сестры возвращались домой из магазина вместе с подругой Лизой, оставшейся у них ночевать, они шли по тротуару, когда в них въехала машина.

За рулём был 37-летний Михаил Слободян. После наезда он врезался в фасад близлежащего магазина "Монетка". Его задержали на месте, и в тот же день суд отправил водителя под арест на два месяца, он признал свою вину. Слободяну предъявили обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц.

Слободян ушел на фронт добровольцем в феврале 2023 года. В июле этого года он был ранен и попал в госпиталь, за неделю до ДТП его отпустили домой. "Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Всё гулял, пил. У него крыша вообще съехала", – рассказала местным СМИ жена Слободяна Юлия.

Общаться с "Окном" она отказалась, однако подтвердила, что ее муж воевал в Украине.

– У него было несколько контузий, пробит кишечник и выведен наружу, обе ноги требуют операций, – перечисляет приятель Слободяна (попросивший не называть его имя). – Он стоять мог только на костылях, просто не узнать человека! И машину, на которой потом девочек сбил, купил, потому что ходить не мог, а передвигаться как-то надо. С семьей отношения были сильно испорчены: он и в отпуске дома не жил, и сейчас только один раз туда зашел, снял себе дом и пил там. Никакой психологической помощи после ранения ему не оказывали. Я вообще не понимаю, как его в таком состоянии могли из госпиталя выписать?

По данным судебной картотеки, Михаила Слободяна и раньше ловили пьяным за рулем. В 2015 году его на полтора года лишили водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, по этой же административной статье он получил наказание и в 2018-м.

Год назад контрактнику Слободяну дали отпуск в последний день которого его машину вновь остановили сотрудники ГИБДД и потребовали пройти медосвидетельствование. Он отказался, а на следующий день снова уехал на фронт. Из-за отказа пройти тест на алкоголь в отношении Слободяна было заведено административное производство – по ст. 12.26 КоАП (отказ от прохождения медосвидетельствования). Его рассматривал судья Екатеринбургского гарнизонного военного суда Владимир Городокин. Дело поступило в суд 30 октября 2024 года. С тех пор в карточке дела появилось более 20 отметок: "Рассмотрение отложено". Причина: "Неявка лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным"( то есть Слободяна, который в это время находился в "зоне СВО").

5 ноября 2025 года, уже после смертельного ДТП, суд прекратил прежнее административное дело в отношении Слободяна по истечении срока давности. Решение означало, что водительское удостоверение весь год, пока откладывались суды, формально оставалось действительным. Между тем, согласно статье 12.26 КоАП РФ, отказ от теста на алкоголь "влечет наложение административного штрафа в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет".

– Права забрать патруль не может, они сдаются после решения суда. А вообще, это давняя тактика – затягивание дела, чтобы потом его прекратили за истечением срока давности, – объясняет адвокат, работающий по делам о ДТП. – Но судьи идут на это только в случае веских причин, и нахождение ответчика в зоне СВО – сейчас это весомая причина, нарушений закона тут нет. Могли бы приставы его доставить в суд, как только он вернулся из госпиталя, что, возможно, предотвратило бы потом смертельный наезд? Увы, но на практике так тоже не бывает: они не охотятся за нарушителями по административкам, у них и так полно работы.

"Его не оправдывает то, что он был СВОшник"

"Пипец, кто-то въехал в Монетку на Чехова", – таким было первое сообщение о ДТП с погибшими девочками в чате "Дпс_Ревда". Оно появилось уже через несколько минут после трагедии. И дальше события в сетях разбирали в режиме он-лайн – начиная от "главное, чтобы он никого не задавил" и заканчивая "господи, как родители это переживут". Очевидцы выкладывали фото и видео. Самые страшные записи потом удалили, но ролик с рыданиями выжившей девочки лежит в сети до сих пор.

Ближе к ночи участники чата дружно желали Михаилу Слободяну всех бед. К тому времени уже выяснилось, что он "свошник", недавно купил машину и "с 5 часов катается по городу пьяный, не один патруль дпс не отреагировал".

– Это страшная трагедия, – говорит Любовь, жительница Ревды. Ей чуть больше 40 лет и 30 из них она живет в этом городе. – Все плакали, деньги собирали, не зная этих девочек конкретно, мне было очень тяжело это все пережить.

То, что Слободян "участник СВО", по ее мнению, не делает ему никакой скидки, и даже наоборот.

– Он видел смерть людей, думаю, насмотрелся там по полной программе и совершил это преступление. Да, он был в угаре, да, он пил пять дней, да, он был, видимо, еще и под наркотой, как пишут в интернете. Но его не оправдывает ни в коем случае то, что он был СВОшник, – говорит Любовь. – И вообще, пей дома, отдыхай, веселись, но дома. Ну, надо – сядь в такси и поедь.

Поскольку Слободян был сразу после смертельного ДТП доставлен в суд и арестован, потоки ненависти обрушились на его семью, с которой фактически он не поддерживал отношения – жену и сына.

– Сын не должен отвечать за поступки отца, жена, которая в детском садике работает, тоже ни причем, они очень переживают из-за этой трагедии, как и другие, а им всякое писали, – говорит знакомый семьи.

За семью Слободяна вступился и местный священник Тихон Щербаков, настоятель храма Святой Троицы в Ревде. В своем телеграм-канале он написал, что близкие водителя после трагедии столкнулись с травлей. Отец Тихон сказал "Окну", что близкие Слободяна не были прихожанами его церкви, он случайно столкнулся с ними в госучреждении.

"Мама виновника, пожилая женщина, которой за 70 лет. Она диабетик на инсулине, специально подчеркиваю это, так как стрессы и переживания сильно сказываются на человеке с этой болезнью. Она боится выходить на улицу, – написал иеромонах в своем телеграм-канале. – Ей тяжело, а еще тяжелее от того, что кто-то "тыкает пальцем". Но самое страшное сейчас для меня – это открывшаяся травля ребенка виновника трагедии".

Священник попросил жителей Ревды оставить семью водителя в покое.

"Он там убивал, пришел сюда и здесь убивает".

"На вернувшихся с войны в Украине, вообще, никакой управы в городе нет, жалуется 37-летняя медсестра Евгения из Ревды.

По данным Медиазоны, на войне в Украине погибли 5151 человек из Свердловской области. Только по официальным данным, в Ревде погибли уже более 110 человек.

– Мы когда жили в квартире, у нас за стеной был горе-наркоалкашный СВОшник, – рассказывает Евгения. – Тогда он только туда собирался (на войну в Украине – "Окно"), и все сотрудники знали об этом, мы с соседями ждали, когда он туда уйдёт наконец-то! Судились два раза, могли за ночь по десять раз вызывать полицейских. Ждали патруль по полтора-два часа, и, когда сотрудники приезжали, этого урода уже в квартире не было. Кучу бумажек получала отказных, потому что его уже на месте не было. В итоге плюнули и даже не вызывали, вся семья со страхом ждала ночи. Спали в берушах. Лично мое мнение: толку от этих звонков нет, половина из них, наверное, даже нигде не фиксировалась. Ему по суду первый раз дали штраф 500 рублей, второй раз я судью умоляла дать ему самое максимальное наказание – дали штраф 2000… Вы думаете, он угомонился? Нет! Судья на суде мне сказала: "Мы ничего не можем сделать!".

Тихо стало, говорит Евгения, когда сосед подписал контракт и уехал на войну. Но потом он вернулся по ранению и контузии, и снова началось ночное веселье.

– Он тогда купил себе убитую "двенашку" и с друзьями гонял, и пьяный, и всякий, за рулем! – говорит Евгения. – В апреле его забрали обратно на войну. Я, если честно, пока он тут был, уже не звонила в полицию, потому что мои руки от бездействия сотрудников уже опустились ниже некуда.

Тот факт, что Слободяна еще за год до смертельного ДТП задержали в состоянии алкогольного опьянения, и он отправился обратно в Украину, жителей Ревды не удивляет.

– Многие, может быть, хотели бы сказать: "А что ему, он там убивал-убивал, пришел сюда, набухался и здесь убивает". Но этого же никто не скажет, потому что за это сразу укатают человека, – говорит Дмитрий, 60-летний предприниматель из Екатеринбурга.

В районе Ревды у него дача, и он неплохо знает этот пригород Екатеринбурга. Ревда, по его словам, депрессивный рабочий город, выросший вокруг металлургического завода, построенного еще в 1734 году. На войну, по его словам, оттуда ушли "очень многие".

– Никто ни с кем насущные темы не обсуждает совсем. О чем тут говорить? Одна моя пожилая родственница (ее даже "ватницей" не назвать, она просто поддерживает Путина, потому что он власть) узнала об этой трагедии и ее задело. Она говорит: ой, я тут про этих ревдинских девочек узнала, так даже плакала, потом прихожу домой и каждый день плачу. Я говорю: а кто виноват-то? Она: да вот этот ублюдок виноват. Я говорю: нет, а ублюдка-то кто выпустил-то? Кто его назначил новой элитой? Кто ему позволил бухать? Кто ему денег дал? Она: ай, да ты как всегда, начинаешь! Я причем знаю, что это бесполезно все. Что называется, я свой номер отбываю, она свой номер отбывает. Сердце рвать, с кем-то разговаривать об этом смысла нет никакого, – полагает Дмитрий.

Адвокат, работающий по уголовным делам, не исключает, что Михаил Слободян, сбивший девочек, вновь окажется на войне.

– У меня самого уже семеро подзащитных на войне погибли – они не хотели никакого контракта, но, как попали в СИЗО, так быстренько его подписали и их туда отправили. Я не знаю, что там с ними делают, но знаю, что отправляют всяких. Я не удивлюсь, если и Слободян весь покалеченный и со съехавшей крышей снова окажется на фронте, – говорит адвокат.