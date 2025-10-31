"Не то время, чтобы в тюрьмах сидеть". Курсанта, обвиненного в изнасиловании школьницы, отпустили на войну

В кемеровском городе Салаир изнасиловали 15-летнюю ученицу девятого класса. Матери пострадавшей пришлось писать заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. Спустя три дня одного из тех, на кого указала школьница – 18-летнего (по некоторым сведениям, в августе ему исполнилось 19) кадета Артема Кочубеева – уже выпустили из отделения полиции. Учителя школы, в которой учились оба подозреваемых, уверены – это благодаря тому, что он подписал контракт с Минобороны РФ.

"Уже отправили в Украину"

Изнасилование произошло 9 сентября, а уже 12-го подозреваемого Кочубеева освободили от преследования и вывезли в военную часть.

– Матери [пострадавшей девочки] пришлось специально писать заявление в Следственный комитет, чтобы завели дело. Хотя обычно по факту возбуждают. Несовершеннолетняя же. Но дело против Кочубеева в итоге даже не завели. С таким обвинением формально не берут на контракт, но тут они обошли этот момент: насильник завербовался еще до возбуждения дела, – говорит правозащитник, знакомый с ситуацией.

Один из насильников, по словам собеседника, до сих пор задержан – это 18-летний Кирилл Сикачев. А вот Артем Кочубеев уже на свободе.

– Из Салаира его вывезли. Пока в учебке, потом – в Украину. Он учился в кадетском юридическом классе Малосалаирской школы (приказ о его зачислении в 2022 году подписывал министр обороны РФ на тот момент Сергей Шойгу – Ред.). Выпустился в этом году, – говорит один из одноклассников Кочубеева Олег (имя изменено по просьбе собеседника).

Другой 18-летний житель Салаира говорит, что учился вместе со вторым подозреваемым.

– Сикачев, да, знаю, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум. Мой одногруппник. В целом странного за ним ничего не замечал, обычный, нормальный парень. Даже добрый. Как-то даже не верится, что способен на изнасилование, – говорит одногруппник Сикачева Алексей (имя изменено для безопасности собеседника). – Мы уже на третьем курсе. Он на машиниста локомотива учится. Учился. Но я его давно не видел.

Школьная учительница Кочубеева говорит то же самое: "Ничего не предвещало".

– Для нас они все до сих пор дети, поэтому был шок, конечно [когда узнала об изнасиловании]. Чужая душа – потемки, не первый и не последний случай, но меня удивляют две вещи – что он решил, что ему все сойдет с рук (и ведь сходит, как мы видим), и второе – всем в городе по большому счету наплевать на изнасилование несовершеннолетней девочки. Эту тему никто не обсуждает, насильников толком никто не осуждает. Бывший ученик – мой, но я определенно на стороне родителей пострадавшей. Ощущение, что только им [родителям] есть дело до этого преступления. И даже они не готовы открыто говорить [с журналистами], потому что как-то так получается, что он уже под защитой Минобороны, и из-за каждого слова против него можно и самим под суд отправиться, – говорит Ольга (имя изменено для безопасности собеседницы).

Жители Салаира в разговорах с редакцией отмечают, что по контракту на войну ушли многие земляки. Причина – деньги. Работы в городе очень мало.

– Везде до сих пор пишут, что, мол, у нас градообразующий ГОК с конца XVIII века работает. На самом деле комбината Салаирского уже нет, один объедок остался. В 90-е, если помните, преобладали банкротства предприятий из-за безграмотного руководства выбранных начальничков. Арбитражные управляющие, как правило, мало заботились о выводе из кризиса вверенных им предприятий, потому что были сами не местные. Где-то людям повезло, но Салаирскому ГОКу – нет. На сегодня от былого орденоносного ГОКа остались крохи, и основная часть рабочего люда ездит на вахты аж на Камчатку, – говорит житель Салаира Николай (имя изменено для безопасности собеседника). – Оставшиеся или в охране, или в торговле. Или ушли на войну. Часть уже и вернулась, в гробах.

По словам салаирцев, многие годы местные кладбища были переполнены могилами погибших шахтеров.

– Сейчас их догоняют погибшие на войне. Скоро перегонят. Женя Сазонов – погиб, и месяца не прошло: в марте 22-го заключил контракт, а 15 апреля уже погиб. Хорошо, что родители уже умерли, но ведь остались жена и трое детей. В марте погиб Гриша Соколов, 29 лет было. Один за одним, – рассказывает Николай. – Тем, кто мобилизован, наверняка стыдно там с такими подонками рядом быть. А преступники могут спокойно скрываться от возмездия.

По закону нельзя, но отправляют

24 июня 2023 года был принят Федеральный закон № 270-ФЗ, согласно которому лица, отбывающие наказание, в период мобилизации или в военное время могут заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. В этом случае завербованные освобождаются условно. Однако, согласно закону, такое право "не распространяется на лиц, имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за совершение террористического акта, захват заложника, за государственную измену".

Примечательно, что в комментариях под обсуждением этого закона пользователи уверяют, что знают осужденных за изнасилование несовершеннолетних, которых освободили после подписания контракта с Минобороны РФ. "Я знаю человека, который судим за изнасилование несовершеннолетней и сейчас на СВО", – пишет пользователь под ником Антонина.

Год назад суд Санкт-Петербурга отправил обвиняемого в изнасиловании 10-летней девочки православного блогера Клауда Роммеля под наблюдение в воинскую часть, так как он служит по контракту, подтвердила объединенная пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Клауда Роммеля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст. 131, п.б ч.4 ст. 132 УК РФ, в отношении потерпевшей 2013 года рождения. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрав фигуранту меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в городе Луга, Ленобласти, на период действия контракта", – постановил суд.

Известно, что 31-летний Роммель проживал в квартире с потерпевшей и ее матерью с сентября 2022 по февраль 2024 года. Когда пара прекратила отношения, они не стали разъезжаться, пишет "Коммерсант". Более того, обвиняемый переселил в свою комнату ребенка. Параллельно он рассказывал об этом на своем YouTube-канале. Там он уточнял, что 11-летняя девочка живет с ним в комнате, так как ее мать, 46-летняя работница церкви, ведет маргинальный образ жизни, а с ребенком у нее непростые отношения. Так он якобы пытался спасти несовершеннолетнюю. О насилии в отношении девочки в полицию сообщила ее крестная мать, увидевшая полураздетую несовершеннолетнюю в постели с блогером.

Когда силовики начали проверку по заявлению крестной, Роммель ушел на "СВО" (официальное российское название войны в Украине), а девочку поместили в приют. Однако 13 августа 2024 года он был ранен и вернулся на лечение в Санкт-Петербург, где 1 октября 2024 года был задержан. Несмотря на ходатайство следствия об отправке обвиняемого в СИЗО, суд предпочел определить его под наблюдение в военную часть. В своем последнем интервью, которое год назад опубликовала "Фонтанка", Роммель заявил, что готовится к отправке на "СВО":

"–Насколько я знаю, с вашими статьями во время следствия на фронт не отпускают.

– На усмотрение. Зависит от человека. Если на полиграфе, например, видно, что человек нормальный, то могут и на СВО. В моем случае позиция однозначная, я выбираю ехать на фронт к товарищам. Сейчас не то время, чтобы в тюрьмах сидеть, люди нужны в армии для службы России".