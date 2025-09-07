"Ближе к наёмным убийцам". Отношение россиян к "героям СВО"

Забайкальский депутат Госдумы от "Единой России", генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв пожаловался, что его "обшмонали" в аэропорту Шереметьево в Москве, приняв за участника так называемой специальной военной операции (СВО). Так в России называют войну с Украиной. Гурулёв был в военной форме, потому что ехал на встречу с избирателями в Хабаровск и Биробиджан.



"Прошёл рамку на входе – тишина, ничего не пищит, меня внимательно осматривают. Захожу в аэропорт – снова начинают проверять и тут же на досмотре – все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: "Стоп, а вы отдельно", – возмутился Гурулёв в своём телеграм-канале.

Сотрудники аэропорта, по словам Гурулёва, сказали, что "рамка может не заметить боеприпасы, которые везут с СВО военные". "Это как так получается? Если человек в форме – надо обязательно "шмонать", – возмутился генерал-лейтенант запаса и пообещал обратиться в "компетентные службы".



В пресс-службе Шереметьево рассказали, что Гурулёв прошёл досмотр на КПП аэропорта в общем порядке. Там также отметили, что военнослужащие Минобороны проходят проверку как обычные пассажиры.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин объявил бойцов и ветеранов "СВО" "настоящей элитой страны" и пообещал им должности во властных структурах, обычные граждане не спешат относиться к ним как к героям – с почётом и уважением. К примеру, каждый пятый россиян (19 %) отказался считать участников войны против Украины героями наравне с бойцами времен Великой Отечественной войны. Это выяснили социологи из государственного агентства ВЦИОМ. Психолог Кира Меркун объясняет, почему россияне не готовы героизировать бойцов "СВО":

Идёт не освободительная, а захватническая война, нет ничего героического в том, чтобы грабить, насиловать и убивать соседей

– Для большинства людей войны как бы нет, а значит, нет и атрибутов, и её ролевых моделей – героев. Мы же не считаем хирурга после операции героем? Значит, и военного после "специальной операции" героем считать не будем. Общество, построенное на конкуренции, вообще не заинтересовано в том, чтобы в нём появилась ещё одна привилегированная группа. Преуменьшение масштабов потерь пропагандой неизбежно приводит к обесцениванию героизма. Люди считают героями тех, кто на фронте, а не в тылу. В российской культуре звание героя обычно присваивают посмертно. Те, кто выжил и цел, вызывают скрытый скепсис и недоверие. Так было после Второй мировой войны. А сегодня идёт не освободительная, а захватническая война, и нет ничего героического в том, чтобы грабить, насиловать и убивать соседей.

Моральные коды переписать не так просто, потому что для одних они укоренены в религиозном сознании, для других – в советской психологии. Определение героизма простое: герой – это тот, кто бескорыстно и не задумываясь погиб за других. Участники "СВО" формально ближе к наёмным убийцам, головорезам, которые идут убивать людей за деньги. Большинство головорезов ничего другого делать не умеют – или в силу молодости, или в силу криминального прошлого. Их нужно не уважать, а переобучать, если, конечно, найдутся смелые, – полагает психолог.

Социолог Игорь Эйдман уверен, что отношение россиян к участникам войны в Украине будет только ухудшаться – не только из-за их неадекватного поведения в мирной жизни, но и из-за социального расслоения общества:

Люди, которые идут на "СВО" убивать украинцев, получают достаточно большие, особенно по провинциальному стандарту России, деньги

– Уже сейчас множество информации о конфликтах между теми, кто вернулся с войны против Украины, и российскими обывателями. Первый момент – в стране ухудшается экономическая ситуация, растёт инфляция, снижаются реальные доходы во многих секторах экономики, а при этом люди, которые идут на "СВО" убивать украинцев, получают достаточно большие, особенно по провинциальному стандарту России, деньги. Потом те, кто выжил, приходят и чувствуют себя здесь безнаказанными. Они считают, что их не могут осудить, а если и осудят, то опять пошлют на войну, где они уже были, и они этого, наверное, не слишком боятся.

Поэтому они ведут себя нагло, нарушают законы, терроризируют обывателей, соседей, таких случаев очень много. При этом они демонстративно пользуются деньгами, которые заработали на войне. Это вызывает, естественно, с одной стороны, социальную зависть и ненависть у небогатых соседей и жителей, особенно в небольших населенных пунктах. С другой стороны, обывателей раздражает ощущение безнаказанности, ощущение, что у этих участников "СВО" есть какие-то особые права, – говорит Игорь Эйдман.

Власти объявили о создании программы "Время героев" для ветеранов войны в Украине. Участники программы должны стать новыми российскими чиновниками. Ее работу курирует заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, а её главная "звезда" – бывший участник "СВО" Артём Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Эксперты не раз говорили, что цель этого проекта – не трудоустройство ветеранов войны, а ещё один способ заманить на фронт новобранцев, показав им "социальный лифт", который изменит их жизнь к лучшему. Психолог Кира Меркунуверена, что проект "ветераны СВО – новая элита" обречён на провал:

– Эта так называемая "новая элита" очень разобщена. У элиты должны быть свои кружки общения, выходы на власть, амбиции, законодательная и финансовая база. Ветераны войны будут хороши в борьбе с коррупцией, главное направление их работы – "грабь награбленное". Если им не помогут оформиться в прослойку с привилегиями, они начнут "мочить в сортире" главных виновников, до которых дотянутся руки, – считает психолог.



По мнению Игоря Эйдмана, какое-то время проект "Время героев" просуществует, но никаких высоких должностей в российской власти его участники не получат:

Путин не собирается этих бомжей и уголовников, которых набирают на войну, вводить в какие-то серьезные государственные структуры

– Чаще всего они получают какие-то второсортные или третьесортные позиции, связанные с патриотическим воспитанием юного поколения, или должности мелких спортивных чиновников. Конечно, Путин не собирается вводить этих бомжей и уголовников в какие-то серьезные государственные структуры. Да, там есть какие-то отдельные фигуры вроде этого Артёма Жоги, который воевал в Донбассе, а потом стал представителем президента в Уральском административном округе. Да, есть вице-губернаторы, пара мэров, но их действительно единицы. Правящая российская верхушка герметично замкнута, там не работают никакие социальные лифты, и никаких участников "СВО" в массовом порядке во власть вводить не собираются.

Вообще, в российской верхушке новые люди возникают крайне редко. Люди сидят там десятилетиями, и уже появляются династии. Путинское окружение продвигает своих детей, мы видим младшего Патрушева, младших Ковальчуков, младшего Кириенко и других представителей второго поколения путинской элиты. Они начинают активно делать карьеру, и их всячески продвигают. Так что, хоть какие-то люди из "низов", которые воюют с Украиной, на что-то и надеются, ничего хорошего их не ждёт, – прогнозирует социолог.

У многих участников войны против Украины за плечами уголовное прошлое, и, возвращаясь с войны в мирную жизнь, они вновь совершают жестокие преступления. СМИ регулярно сообщают о новых жутких криминальных историях, главными виновниками которых становятся недавние бойцы "СВО". Пытки, изнасилования, побои, убийства, кражи и ограбления – вот неполный перечень преступлений людей, которых государство требует считать героями и элитой.



Журналисты издания "Бумага" пообщались с секс-работницами из-Санкт-Петербурга, у которых за три года побывали десятки военнослужащих, воевавших в Украине. По словам девушек, участники "СВО" – самые жестокие клиенты, которые доставляют им больше всего неприятностей. "Многие из них отвратительно себя ведут, постоянно до*бывают напоминаниями о том, что они герои, много пьют и употребляют наркотики", – рассказали секс-работницы. Одну из них такой ветеран схватил за волосы и порвал кожу на голове.

Чем опасно объявление таких людей "героями", объясняет Игорь Эйдман:

Российские власти размывают социальные и правовые нормы, на которых стоит любое государство

– Власти героизируют криминальные элементы и фактически дают им возможность избежать наказания с помощью войны. Тем самым размываются социальные и правовые нормы, на которых стоит любое государство. В нормальном государстве преступник не может быть героем. Никто, конечно, не ориентируется здесь на советский опыт, он был очень жестоким и не имеющим отношения к правовому государству, однако даже в во время той войны преступники могли пойти в штрафбат, а если выживали, то как бы смывали вину кровью. Но никто не делал героев из уголовных преступников. Потому что это – аномалия, то есть нарушение норм, очевидных правил общежития, когда преступник, убивший свою мать, изнасиловавший и убивший подругу, пройдя через войну, становится героем.

В честь таких людей устанавливают мемориальные доски, их портреты висят в школах. Люди, которые осуждаемы в любом нормальном обществе, становятся героями, система ценностей смещается, и население перестаёт понимать, что хорошо, а что плохо. Получается, что можно убивать, насиловать, грабить, потом пройти через войну и стать героем. Это мотивирует людей совершать уголовные преступления. Ведь люди ориентированы как на наказание, так и на социальное осуждение криминального поведения. А если такого социального осуждения нет, оно размывается, если наказание не становится неотвратимым, то это мотивирует убивать, грабить, насиловать. Уже видно, что криминогенная обстановка в России ухудшается, но дальше преступность будет расти ещё больше, – полагает Игорь Эйдман.

Война России против Украины рано или поздно закончится. Тогда в мирную жизнь вернутся сотни тысяч травмированных людей, умеющих убивать, у многих из которых за плечами уголовное прошлое. О том, что ждёт "героев СВО" в мирной жизни, рассуждает Кира Меркун:

Они превратятся в изгоев и будут требовать сатисфакции с оружием в руках

– Думаю, что они превратятся в изгоев и будут требовать сатисфакции привычными для себя способами, с оружием в руках. Их ждет короткая жизнь на гражданке. Особенно если деньги, которые они отправляли жёнам и детям, уже потрачены. Чтобы совершить социальный прорыв, нужно уметь накапливать ресурс, связи, навыки, чему-то учиться. Люди из низов живут короткой перспективой, война останется для них самым необычным периодом их жизни на пределе возможностей, – уверена психолог.



Готовы ли российские власти к массовому возвращению "героев СВО", и есть ли понимание, как эти люди поведут себя в новой реальности?

– У российской власти нет видения послевоенной ситуации, – считает Игорь Эйдман. – Эти персонажи не могут мыслить стратегически, а решают свои сиюминутные задачи. Они живут одним днём, им нужно пушечное мясо, при этом они боятся проводить мобилизацию. Значит, им нужны контрактники, и они мотивируют их деньгами и обещанием повышения социального статуса. Они привлекают на службу депривированные слои населения – бывших зэков, должников, бомжей, бедняков и обещают, что те станут героями и богатыми людьми. Но у российской власти не хватает когнитивного аппарата, чтобы думать на несколько шагов вперед о том, какие проблемы начнутся после войны.