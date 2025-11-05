"Маньякам раздали автоматы". Как Минобороны РФ нанимает серийных убийц и насильников

В 2025 году 64-летний Ваган Сафарян, который ждал суда за двойное убийство, написал заявление о желании заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну с Украиной. Буквально пару лет назад Сафарян освободился из колонии, где провел 18 лет за другое убийство. Возвращаться за решетку он не хотел, и его пожелание удовлетворили. По данным ряда СМИ, весной 2025-го уголовное дело Сафаряна было приостановлено, а он сам отправился в составе подразделения штурмовиков в так называемую "зону СВО".

Другой серийный убийца – 63-летний Юрий Гриценко из Зеленограда – с лета 2024 года служит в санитарно-эвакуационном взводе. На свободу граждание, убивший как минимум пятерых человек, вышел в 2023 году. Контракт он подписал в колонии, где 13 лет провел в одиночном карцере из-за нападений на сотрудников и других заключенных.

Журналисты Сибирь.Реалии поговорили с родственниками и знакомыми Сафаряна, а также с соседями Гриценко. Все они боятся возвращения убийц и до сих пор не верят, что серийным маньякам выдали в руки оружие вместо того, чтобы держать их в местах лишения свободы.

"Он по-любому виновен в других убийствах"

Будучи 32-летним, Ваган Сафарян переехал в Астрахань в 1993 году из Баку, где родился и вырос. Учился в бакинской школе № 178. Эмиграция в Россию была связана с так называемой Первой карабахской войной.

– Мы с ним из одной параллели. Помню, что дальше 8 класса он не учился, хотя оставался в Азербайджане. Был тихим, одиночкой. Шпана в те времена была опасная – группками ходили и у малышей деньги вымогали. Позже и взрослых грабили. Ваган с ними не водился, поэтому я была в шоке, когда узнала, что "астраханский душитель" – это он. В школьные времена за ним ничего такого не замечали – семья полная, благополучная. Возможно, война и спешный отъезд как-то его сломали. Мы тоже очень быстро собрались, уехали из Баку, как и многие армяне. Оставаться было опасно, – говорит Карина (полное имя не указываем для безопасности собеседницы). – В России у многих жила родня, старались ехать куда угодно, но где есть родные люди. Даже в Сибирь.

Ваган вместе с семьей уехал из Азербайджана в Астрахань в 32 года, когда началась Карабахская война (между азербайджанскими и армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом).

У семьи Сафарян в Астрахани живут родственники, они подтвердили редакции, что в 1993 году Ваган приехал к ним.

– Проблем [у семьи Сафарян] особых здесь не было, прописку дали как беженцам, Ваган работу быстро нашел. Через два года уже женился, – говорит одна из родственниц.

По ее словам, родственники не общались близко – о его аресте и обвинении наша собеседница узнала уже после суда.

– В городе большая диаспора [армян], все друг другу помогали. Поэтому родители мне говорили про 90-е – что мы не нуждались так, чтобы идти на преступления. Но про него говорили, что он пошел в криминал, дружил с теми, кто обносил квартиры. Но не только он [из семьи Сафарян], – говорит родственница Сафаряна.

Первое подтвержденное убийство Сафарян совершил через год после рождения первенца, дочери. В 1998 году во время квартирной кражи он задушил 67-летнюю жительницу Астрахани и ее 37-летнюю дочь. По данным следствия, причиной была сумма в 45 тысяч рублей, которую убитые хранили дома.

– Деньги по тем временам немалые. Квартиру не купишь, конечно. Но это было примерно 20 обычных зарплат, – говорит жительница Астрахани Ольга Васильевна (имя собеседницы изменено для ее безопасности). – Я помню это убийство до сих пор, хотя тогда ограбления часто происходили. Жила недалеко, рядом с Яблокова (улица, на которой произошло преступление). Убийцу тогда не нашли. Только год назад заговорили о том, что это был Ваган Сафарян – вроде бы, сам проговорился в колонии, где отбывал срок за другое убийство.

В 2004 году Сафаряна задержали за убийство знакомого, не отдавшего ему карточный долг. Согласно решению суда, соучастниками убийства стали еще трое, включая Баян Сафарян, родственницу Вагана.

Самого Вагана Сафаряна в 2005 году приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и этапировали исправительную колонию №2 в Астрахани. Там Сафарян получил от администрации колонии восемь поощрений за хорошее поведение, а в 2023 году ему одобрили условно-досрочное освобождение и остаток срока он отбывал на принудительных работах.

Примечательно, что еще в 2011 году, будучи заключенным, Сафарян завел странички в соцсетях, на которые до сих пор подписаны его родственники и знакомые. После выхода из колонии в 2023 году Ваган чуть больше года прожил в Астрахани. И, по словам местных жителей, пытался в сети знакомиться с молодыми девушками, "к счастью, без успеха". В ноябре прошлого года его снова арестовали, обвинив в двойном убийстве матери и дочери, которое он совершил в 1998 году.

За двойное убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, Сафаряну грозило от восьми до 20 лет колонии, а с учетом предыдущего преступления его могли приговорить к пожизненному лишению свободы. На допросе Сафарян признал вину, а в ходе следственного эксперимента показал, как душил женщин.

Его задержали в Астрахани 17 ноября 2024 года, однако не прошло и полгода, как убийцу освободили из астраханского СИЗО-1.

– Сказали, что подписал контракт с Минобороны России и отправился на "СВО". Штурмовиком. В июле уже ушел, а дело против него приостановили 29 апреля. Мы сначала не поверили, потому что возраст – ему тогда было 63 года уже (12 мая 2025 года Вагану Сафаряну исполнилось 64 года). Но сказали, что расширили возраст контрактникам – до 65 лет берут. Не верится, да, что таким людям.. вот так – мало того, что отпускают, им же оружие в руки дают, – говорит родственница Сафаряна.

Ольга, соседка убитых Ваганом женщин, признается, что после новостей о его освобождении перестала спать – она до сих пор живет в Ленинском районе Астрахани. Ольга сомневается, что убийство матери и дочери было его первым преступлением и уверена, что он совершит "еще много" убийств.

Под постами о помиловании маньяка Путиным жители Астрахани в основном оставляют панические комментарии:

"Зачем маньяков отпускают? Я в а**ре от властей"

"Убежит ублюдок снова"

"Детишкам будет на уроках мужества в уши с***ь"

"Как можно такого зверя посылать на СВО? Ему место 1.5 метра под землей"

"Всякая нечисть лезет в Украину, одни за деньгами, другие чтобы снять судимость"

"Глава ВТБ Костин ВДРУГ обнаружил, что огромные военные расходы ничего не дают стране.

Говорит: военные расходы большие, а продукция, которая попадала бы на рынок, на них не производится, военная продукция вся улетает куда-то.

"Улетает куда-то". Она не куда-то улетает. Она улетает в дома мирных людей. Россия тратит триллионы просто на то, чтобы убивать людей и уничтожать города.

А не пробовали НЕ ВОЕВАТЬ?

Не пробовали потратить деньги на достойную жизнь российских стариков? на приведение в порядок российских городов? на оживление вымирающих российских регионов?

Хотя о чём я.

Жить без идиотского бреда об империи, мирно, достойно, уважая соседей, заботясь о людях, а не убивая их – это ведь нетрадиционные, чуждые для России ценности".

Другие возмущаются тем, что подобные добровольцы могут быть опасны для сослуживцев:

"А то, что сослуживцы его уснут и не проснутся, никто не думает..."

"так он(по амнистии!) в Кремле, у путина в охране, "служить" будет...."

Кто-то отмечает, что убийцу отправили к таким же убийцам:

"Там такие же и сослуживцы"

"Вот потому и отправляют его на СВО, чтобы подтвердил свой статус. Переаттестация называется".

"Чикатило из Зеленограда"

В июне прошлого года стало известно об освобождении через контракт с Минобороны РФ еще одного серийного убийцы. 62-летний Юрий Гриценко, по данным правозащитников из Мордовии, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе.

Гриценко совершил минимум пять убийств, еще десятерых человек он серьезно ранил молотком. Он нападал на женщин, и лишь в одном случае потерпевшим был мужчина. В СМИ преступник "прославился" как "Зеленоградский маньяк", "Зеленоградский Чикатило" и "Зеленоградский молотобоец". По словам следователей, которые вели его дело, Гриценко на допросах признавался, что молоток ему был хорошо знаком – отец был столяром, кроме того, ему "нравился звук удара молотка по человеческому телу".

Юрий Гриценко родился и вырос в Зеленограде, там же с трудом окончил школу. Ему поставили диагноз пограничная умственная отсталость вследствие родовой травмы.

Первое подтвержденное убийство Гриценко совершил в 1993 году. К этому времени он успел отслужить в армии, устроиться на работу в милицию, жениться и завести двоих детей. В 1991 году он был уволен из милиции за пьянство. В тот же период времени он пьяным вломился в школу, выбив двери, а затем разбил окна в яслях. Его задержали, но не стали вменять даже хулиганство, "учтя наличие малолетних детей". В июле 1993 года он забил до смерти сковородой проститутку. Следователям заявил, что она пыталась его обокрасть. В 1994 году ему присудили 9 лет и этапировали в колонию Оренбурга. Освободили Гриценко на 1,5 года раньше срока, он вернулся в Зеленоград, устроился грузчиком, но продолжил пить. В конце 2001 года жена развелась с ним.

За пять месяцев 2001 года Гриценко совершил 14 нападений на женщин. Четыре из них закончились гибелью жертв.

– К лету разговоры о маньяке среди жителей стали постоянными, мама до сих пор это время вспоминает – какой разговор ни начинали, все сводилось к нему. За детей очень боялись, хотя нападал он на женщин. В том, что преступник реальный, что это не слухи, никто не сомневался. В больницу привозили новых и новых женщин с черепно-мозговыми травмами. Описывали все маньяка по-разному, но потом оказалось, что фотороботы – вообще не совпадали с убийцей. Он подкрадывался сзади и только часть женщин успевали повернуться, – говорит одна из жительниц Зеленограда Елена (имя изменено для безопасности собеседницы). – Я еще маленькая была, но мама помнит, как перестала выпускать меня одну во двор, как перестала ходить на работу через парк мимо Черного озера (в этом районе произошла основная масса нападений). Люди уже не доверяли милиции – все на ушах стоят, расследуют, а нападения продолжаются. Мужики сами группками по несколько человек ходили "в патрули". Весь остальной город шарахался от этих мест. Конечно, даже днем. Он же днем и нападал. В сентябре нападения у нас прекратились, но гулять мы там так и не стали.

В сентябре 2001 года, по словам старшего следователя УВД "Левобережный" Ирины Хлызовой и Давида Оганяна, Гриценко недолго лежал в психиатрической больнице. К этому времени Гриценко уже несколько лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере, первый курс лечения от шизофрении прошел еще до своего первого ареста в 1993 году. После выхода из психбольницы Гриценко стал совершать нападения уже в Москве – 19 октября напал с молотком на жительницу Северного округа, затем в течение недели избил молотком еще троих.

Позже, в серии фильмов "Документальный детектив", следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Давид Оганян вспоминал, что Гриценко просматривал все газеты, где печатали фото его жертв.

"Он мне во время допроса говорил, что читал про себя это все. Но остановиться не мог. Когда читал, дал себе слово, что "делать так больше не буду". Но прошло 2-3 месяца, и он опять совершил то же самое", – вспоминает Оганян.

Одной из жертв удалось выхватить молоток из рук маньяка и убежать. Позже следователи отметили, что именно она правильно описала внешность Гриценко.

Тем не менее преступника поймали не при помощи фоторобота. Его задержал молодой водитель автобуса Анатолий Сухов. 19 ноября 2001 года он шел по парку Дружбы в Москве и заметил конфликт между мужчиной и женщиной.

"Я сначала подумал, что парочка ссорится. Влезать не хотел, но потом увидел, что женщина лежит на земле, а этот подбирает ее сумку. Я ему: "Эй, ты что делаешь?!", он повернулся о пошел с молотком уже на меня", – вспоминает Сухов в документальном фильме "Зеленоградский Чикатило".

Анатолий скрутил маньяка и дождался наряда милиции. Последняя жертва Гриценко получила тяжелые травмы, но выжила. Сам задержанный признался во всех 14 нападениях. В апреле 2002 года судебно-медицинская экспертиза заключила, что у Гриценко "хронический алкоголизм с психопатизацией личности на органически неполноценной почве". Однако он был признан вменяемым, что позволило Московскому городскому суду приговорить Юрия Гриценко к 25 годам лишения свободы. Верховный суд России сократил срок наказания до 22 лет.

Гриценко этапировали в республику Мордовия, ИК-10 в поселке Ударный. Там его психическое состояние ухудшилось настолько, что из-за постоянных нападений на сотрудников колонии и других заключенных его на 13 лет посадили в одиночный карцер. В 2015 году его допустили в мастерскую по деревообработке, так как администрация колонии опасалась допускать его к работе с металлическими предметами и инструментами. В 2020 году из-за ухудшения психического состояния Гриценко поместили под особый надзор психиатрической комиссии, которая должна была регулярно оценивать степень его вменяемости.

14 июня 2024 года заканчивался срок отбывания наказания, однако после освобождения он должен был быть помещен в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением для прохождения необходимого ему курса лечения.

– В силу его диагноза отпускать его на свободу было опасно. Таких заключенных переводят в психдиспансер, – говорит знакомый с делом правозащитник Илья (имя изменено для безопасности собеседника). – Но Гриценко, по нашим данным, отпустили даже раньше окончания его срока – осенью 2023 года. Это сейчас он служит в санитарной роте, а в 2023 году его отправили прямиком на фронт. Это кто еще шизофреник, да? Додуматься маньяку автомат выдать.

Точная причина решения Гриценко подписать контракт нашему собеседнику неизвестна, однако телеграм-канал Shot сообщал, что на войну маньяк "попросился сам, чтобы заработать деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Гриценко, предварительно, будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу".

Регулярно выпускают

После начала вторжения в Украину в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Родные жертв протестуют, но безрезультатно. Резонанс, вызванный сообщениями о преступлениях помилованных из-за войны, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.

По словам правозащитников, убийц и насильников власти уже давно отправляют на войну вопреки действующему законодательству.

– С 2023 года процесс регламентировал федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Осужденных по тяжким статьям вербовать было нельзя. С 23 марта 2024 года процесс регулирует федеральный закон № 61-ФЗ, там есть только ограничение для осужденных за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Их и еще осужденных по экстремистским статьям запрещено вербовать, – говорит военный адвокат Сергей (имя изменено для безопасности собеседника). – Однако на практике и до марта 2024 года вербовали осужденных по тяжким статьям.

В конце 2023 года стало известно о гибели на войне в Украине 55-летнего Павла Шувалова. Осужденный в 2021 году на 24 года колонии житель Тулуна погиб в мае под Луганском. Его тело не стали забирать с поля боя, сообщили трое его однополчан. После его смерти стало известно, что в апреле 2023-го он заключил контракт с ЧВК. На войне он провел 23 дня, в колонии - менее трех лет. По версии следствия, с 1991 по 2019 год Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых он убил. Преступления он совершал в Тулуне Иркутской области (город с населением менее 40 тысяч человек).

В январе 2024 года стало известно, что в Омске был помилован 33-летний Александр Нагорнюк, убивший местного футболиста буквально за пакет с пивом и телефон. В Новосибирске за участие в войне помиловали Юрия Десятова, 26 раз ударившего Илью Лукашевича домкратом по голове для того, чтобы угнать его машину.

Летом 2024 года на свободу вышли убийцы 19-летней Кристины Приходько, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Тело Кристины нашли в большой хозяйственной сумке в лесу под Новосибирском в декабре 2017 года. В 2018-м за ее изнасилование и убийство осудили на 22 года и 18 лет Сергея Юлина и Максима Овчинникова. Судья уверяла отца убитой, что не максимальный срок гарантирует, что убийцы не выйдут на свободу досрочно – оба не отсидели даже 6 лет.

За три года с момента СВО в Украину вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 750 граждан. Погибли около 400 человек в 80 российских регионах, еще примерно столько же получили опасные для жизни тяжелые травмы, подсчитала в феврале 2025 года "Верстка". В основном участники войны нападают на своих родственников и знакомых. Большинство преступлений носит бытовой характер и происходит на почве злоупотребления алкоголем.

В 2024 году глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предлагала установить постоянный контроль над вернувшимися с войны бывшими заключенными, чтобы "защитить общество". Ее коллега из комитета по безопасности Андрей Альшевский назвал инициативу избыточной, так как "герои СВО уже искупили вину кровью" и должны почувствовать "заботу власти и общества".