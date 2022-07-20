Со дня убийства журналиста Павла Шеремета прошло ровно шесть лет

Коллеги Павла Шеремета в Украине 20 июля по традиции почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве ровно шесть лет назад.

Посольство США в Украине в заявлении по случаю шестой годовщины со дня убийства подчеркнуло, что Вашингтон "продолжает добиваться справедливости для Павла Шеремета и вновь говорит о своей решительной поддержке прав и свобод журналистов в Украине - особенно когда российские силы убивают и ранят тех, кто стремится говорить правду о несправедливой и жестокой войне Кремля".

Белорусский журналист Павел Шеремет, работавший на момент гибели в интернет-издании "Украинская правда", погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева при взрыве автомобиля, в котором он ехал. В Украине Шеремет жил и работал несколько лет, а до этого - в Москве.

Обстоятельства преступления до сих пор не прояснены. Возможных заказчиков следствие пока не установило.

В 2017 году следователи назвали основной версией профессиональную деятельность Шеремета, в 2019 году появилась версия о дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известного лица, пишет Украинская служба Радио Свобода.

В декабре 2019 года руководство МВД и Генпрокуратуры в присутствии президента Украины Владимира Зеленского заявило о задержании троих предполагаемых исполнителей убийства - детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко, военной медсестры Яны Дугарь и ветерана украинской "Антитеррористической операции" в Донбассе, военнослужащего Андрея Антоненко. Все они причастность к убийству отрицают.

Антоненко и Кузьменко долгое время находились в СИЗО, но впоследствии были отпущены под домашний арест. Яна Дугарь находилась под так называемым ночным домашним арестом.

Дело рассматривалось в судах два года, но до слушаний по существу так и не дошло. В первую очередь, рассматривались ходатайства следствия о продлении мер пресечения. В последний раз в этом году в январе суд продлил домашний арест Антоненко и Кузьменко, но на следующее заседание прокуроры не пришли, поэтому уже в апреле ограничения были автоматически сняты. Все участники дела до сих пор не получили ответа на вопрос, остаются ли они подозреваемыми, пишет Белорусская служба Радио Свобода. Она отмечает, что сейчас Андрей Антоненко и Яна Дугарь вернулись в армию, а Юлия Кузьменко продолжает оперировать детей и помогать фронту.

В июне 2020 года дело об организаторах, заказчиках и механизмах совершения преступления другими соучастниками было выделено из дела об исполнителях. Это произошло после публикации аудиозаписи разговора в 2012 году с участием человека, чей голос напоминает голос тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева. В разговоре речь шла о подготовке ликвидации противников белорусской власти, в том числе Шеремета.

Сейчас в деле об убийстве Павла Шеремета более 200 томов материалов.