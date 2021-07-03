Собянин пообещал вернуть компаниям налоги за вакцинацию сотрудников

Столичные власти запускают две акции по поддержке бизнеса. Об этом сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

В рамках первой акции 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые раньше других вакцинируют 60% своих работников, получат от правительства Москвы гранты в размере 100% НДФЛ за 12 месяцев, но не больше пяти миллионов рублей.

Вторая акция должна поощрить те рестораны и кафе, которые “четко соблюдают требования по использованию QR-кодов". Сергей Собянин обещает, что по итогам третьего квартала они получат гранты на полную оплату коммунальных услуг.

Общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек, - говорится в личном блоге мэра. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек.

Власти России пятый день подряд фиксируют наивысшую смертность от коронавирусной инфекции нового типа с начала пандемии: за сутки в стране умерли 697 человек с таким диагнозом.

За сутки выявлено 24 439 случаев заражения. Выздоровели 17 899 человек. Число известных больных, таким образом, продолжает расти – под наблюдением врачей находятся 395 120 пациентов, этот показатель безостановочно растёт с начала июня.