Настучали по кумполу. Кто стоит за взрывами дронов над Кремлем

Между 2 и 3 часами ночи 3 мая два беспилотника взорвались над Московским Кремлем. Первое видео поднимающегося в районе Красной площади дыма было опубликовано еще около половины третьего ночи в московском телеграм-канале "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" c 4,5 тыс. подписчиков. На эту публикацию почти никто не обращал внимания на протяжении 12 часов: только в половине третьего дня по московскому времени официальная пресс-служба российского президента выпустила заявление, в котором сообщалось об атаке двух дронов на Кремль.

Вскоре появились несколько других видео ночной атаки, по которым Радио Свобода установило, что в районе купола Сенатского дворца с промежутком примерно в 16 минут действительно взорвались два беспилотника, прилетевшие с противоположных направлений. Первый вызвал небольшой пожар на крыше здания, второй взорвался в воздухе. Украинские власти официально заявили, что не имеют отношения к произошедшему. Эксперты выдвигают несколько версий: инсценировка удара, организованная Россией, атака, осуществленная с территории России украинскими диверсантами или поддерживающими Украину россиянами, или удар дронами большого радиуса действия с территории Украины.

Обстоятельства удара

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", – гласит сообщение пресс-службы Кремля, опубликованное 3 мая в 14:35 по московскому времени.

Почти сразу же после выхода этого сообщения в социальных сетях стали появляться видео ночного инцидента. Одно из них снято, по всей видимости, стационарной камерой наблюдения (в ролике заметен отражающийся в экране человек, вероятно, переснимающий запись с монитора на мобильный телефон), расположенной либо на фасаде ГУМа, либо на здании Средних торговых рядов на Красной площади. В ролике видно приближение беспилотного аппарата к куполу Сенатского дворца и последующий взрыв дрона в воздухе. В видео также можно разглядеть две фигуры, находящиеся в момент подлета дрона на лесенке купола, и несколько человек с фонариками с внешней стороны кремлевской стены. Исходный источник этого видеоролика неизвестен, издание "Медуза" считает, что, скорее всего, он впервые был опубликован в прокремлевском телеграм-канале "Открытая Украина" в 15:05.

Еще два видеоролика опубликовал принадлежащий мэрии Москвы телеканал ТВЦ. Оба видео сняты одной стационарной камерой, по-видимому, размещенной на фасаде гостиницы "Балчуг". Радио Свобода первым обратило внимание, что на ролики попали два последовательных удара двух дронов.

На первом видео Васильевский спуск пуст. В самом начале ролика можно увидеть стремительно приближающуюся к куполу Сенатского дворца с западного направления точку, затем происходит взрыв, и на верхушке купола начинается небольшой пожар. Время взрыва помогают установить часы на кремлевской Спасской башне: стрелки указывают на 2 часа 27 минут.

На втором видео у собора Василия Блаженного стоят несколько человек, они смотрят в сторону Кремля. В это время над их головами с востока пролетает дрон, он достигает купола Сенатского дворца и взрывается над ним, возгорания на этот раз не происходит. На часах примерно 2 часа 43 минуты.

Радио Свобода предполагает, что видео, снятое со стороны ГУМа, также показывает удар второго дрона: возникший в это время на крыше купола пожар уже потушен или погас сам собой, люди, заметные на лесенке, – пожарные или представители спецслужб, направленные оценить последствия пожара. Дым от этого пожара попал и в ролик, выложенный в канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" как раз в промежутке между двумя взрывами.

Последствия возгорания на куполе хорошо видны на снимке, сделанном днем 3 мая турецким агентством Anadolu. 4 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что при ударе были повреждены два медных листа купола (это противоречит исходному заявлению Кремля об отсутствии материального ущерба). Повреждения купола попали и на другие снимки международных агентств.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на анонимные источники утверждает, что беспилотники, направлявшиеся к Кремлю, были замечены еще в Московской области. Якобы экстренные службы и местные ведомства не обратили внимания на звонки очевидцев, посчитав их частью "истерии с дронами" (та же Baza 2 мая рассказывала о москвиче, сообщившем в полицию о раскрашенном в желто-синие цвета голубе с миной-лепестком в когтях). Если верить сообщению канала, российские ведомства убедились в реальности дронов, только когда те пересекли МКАД, "но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало". Независимых подтверждений данных канала Baza нет.

Реакции в Украине, России и США

Украинские власти отвергли свою причастность к атаке дронов на Кремль. Первым появилось заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова: "Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. (...) То, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников".

Позже ситуацию прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Подобные постановочные сообщения РФ нужно рассматривать исключительно как попытку подготовить информационный фон к масштабному террористическому акту в Украине".

Министр обороны Украины Алексей Резников не ответил прямо на вопрос о причастности Украины к атаке. "Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", – сказал он в комментарии для издания Washington Post.

Владимир Зеленский, находившийся в это время с официальным визитом в Финляндии, заверил в непричастности Украины. "Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву", – сказал украинский президент.

В свою очередь российские власти однозначно возложили ответственность за атаку дронов на Украину. Пресс-служба Кремля обвинила в ударе "киевский режим", а сам инцидент был охарактеризован как "террористический акт" и "покушение на президента". "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – говорится в заявлении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приказ об атаке на Кремль отдал Владимир Зеленский, и пообещал "требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", – написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Песков заявил о причастности к атаке США. "Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", – сказал пресс-секретарь Путина.

У администрации президента США еще нет окончательного понимания, что произошло 3 мая над Кремлем, рассматриваются три основные версии: атака, инициированная из Киева, удар, осуществленный независимой проукраинской группировкой, или российская "операция под ложным флагом". При этом в США заявили, что ничего не знали о готовящейся атаке и не санкционировали ее. Глава Госдепа США Энтони Блинкен посоветовал относиться с большим недоверием к любой информации, поступающей от Кремля.

Версии

Запуск двух дронов, второй из которых представлял реальную угрозу для людей на куполе Сенатского дворца, представляется избыточным для "операции под ложным флагом". Тем не менее этой версии придерживаются многие комментаторы, в том числе американский Институт изучения войны, проигнорировавший тот факт, что беспилотников было два, и пишущий в своей очередной сводке об одном дроне. Против версии о постановке говорит также довольно скромное освещение атаки на федеральных российских телеканалах, на которое обратила внимание "Медуза".

Как говорит глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев, легкие беспилотники "самолетного типа", подобные тем, которые взорвались над Кремлем, вряд ли могли быть запущены с территории Украины. Тем не менее теорию Института изучения войны о том, что запуск дронов был попыткой российских властей "сплотить население вокруг войны" и "подготовить его к возможной отмене парада 9 мая", Левиев называет "притянутой за уши". Кроме этого, Левиев отмечает, что число украинских диверсий на российской территории, которые не вызывают сомнений в своей реальности, действительно сильно выросло в последнее время, приводя в пример подрывы железнодорожных путей в Брянской области, приведшие к сходу с рельсов составов с топливом и химикатами.

Можно вспомнить и о том, что Россия за год с момента полномасштабного вторжения в Украину показала, что не нуждается в "операциях под ложным флагом" для оправдания каких-то своих действий – включая само начало войны в феврале 2022 года. 21 февраля российские СМИ сообщили о том, что погранслужба ФСБ "пресекла попытку нарушить государственную границу РФ в Ростовской области", и показали кадры украинского бронетранспортера, якобы пересекающего эту границу. Видео довольно быстро было геолоцировано: оказалось, что "вторжение" почему-то осуществлялось с территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". Спустя сутки об этой постановке уже практически никто не вспоминал, не выступала она и в качестве формального оправдания первых массированных ударов по Украине в ночь на 24 февраля – хотя и была частью информационного фона, создававшегося Россией для оправдания вторжения. Вместе с этим стоит отметить, что после атаки дронов на Кремль российская армия подвергла беспрецедентному обстрелу гражданские объекты в Херсоне, в том числе супермаркет и автомобильную заправку, что привело к гибели десятков мирных жителей. Вслед за этим в ночь на четверг Россия атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу и Киев – впрочем, и такие атаки происходили уже много раз без каких-либо предваряющих их "операций под ложным флагом".

Как напоминает бывший старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, а ныне редактор военной тематики в журнале The Economist Шашанк Йоши, из недавней утечки секретных документов Министерства обороны США следует, что в Киеве готовились нанести удар по Москве еще 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного российского вторжения, но США отговорили Главное управление разведки Украины от этой идеи. Йоши также отмечает, что Киев уже демонстрировал способность атаковать беспилотниками российские объекты, расположенные даже дальше от линии фронта, чем Москва.

Еще один эксперт, директор российской программы лондонского аналитического института Чатем-Хаус Джеймс Никси, допускает обе основных версии взрывов беспилотников над Кремлем:

"Либо это "предупредительный выстрел" со стороны Киева – "посмотрите, что мы можем сделать", либо операция Москвы "под ложным флагом", призванная оправдать более интенсивные атаки на Украине или увеличение призыва на военную службу. В первом случае это еще один шокирующий провал в обеспечении собственной безопасности российскими властями. Исторически их было много – помните немецкого подростка Матиаса Руста, посадившего свою "Сессну" в центре Москвы в 1987 году? Внутренняя безопасность России в наши дни явно полна дыр, достаточно вспомнить недавнее убийство в Санкт-Петербурге [блогера Владлена Татарского]. Если речь идет об операции Москвы под "фальшивым флагом", то это попахивает отчаянием. Это очень рискованная стратегия, которая, вероятно, будет разоблачена, учитывая, насколько низким является мастерство россиян в осуществлении подобных операций".

Россия боится ударов дронов

Взрывы над московским Кремлем произошли на фоне почти ежедневных ударов беспилотников по российской инфраструктуре. Только за одну ночь на 4 мая крупные пожары произошли на Ильском НПЗ в Краснодарском крае и Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Оба пожара, как утверждают местные власти, были вызваны ударами дронов, в первом случае это подтверждается видео. В конце апреля в Московской области находили упавшие беспилотники, как утверждается, украинского производства. В конце февраля неподалеку от Коломны, всего в 100 километрах от Москвы были найдены обломки еще одного дрона, по фотографиям в нем опознали беспилотный аппарат украинского производства UJ-22 Airborne. Максимальная дальность действия такого дрона – 800 километров, что почти вдвое превосходит расстояние от Москвы до границы с Украиной. Ни в одном случае Украина прямо не взяла на себя ответственность за запуск дронов и удары по территории России.

Днем 4 мая российские СМИ сообщили о проблемах с GPS-навигацией в пределах Садового кольца в Москве: навигаторы многих автомобилистов показывают, что их автомобили находятся в районе аэропорта Внуково. Ранее с этой же проблемой можно было столкнуться у стен Кремля – она была связана с сознательным искажением сигналов GPS для защиты от дронов. Подобные помехи в работе GPS и Глонасс фиксировались в центре российской столицы и раньше, до полномасштабной войны с Украиной. Позже в четверг появились сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на всей территории Москвы.

В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о полном запрете полетов гражданских дронов над столицей России. Его примеру уже последовали руководители многих российских регионов.