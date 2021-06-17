Собянин заявил, что Москва близка к жестким ограничениям из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти города находятся "очень близко" к введению жестких ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс".

За два дня в больницы поступают около 600 человек – столько пациентов может вместить больница в Коммунарке. Мэр Москвы рассказал, что за пять дней оказались заняты около 13 тысяч коек.

Он добавил, что если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, то столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19".

12 июня Собянин объявил нерабочими дни с 15 до 19 июня. Работодателям вновь рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Ограничительные меры приняты в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

Помимо прочего с 13 июня московские власти запретили посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Рестораны и бары должны прекратить обслуживание посетителей с 23 часов до 6 утра.

Весной 2020 года в Москве уже вводились жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией: в конце марта был введен "режим самоизоляции", из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска.