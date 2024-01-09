Вокалиста панк-группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишут издания "База" и "Mash на Мойке".

7 января на рождественском концерте в клубе MOD в Петербурге музыкант вышел на сцену в одном носке на пенисе, а затем снял его, оставшись полностью голым. По данным "Базы", Моисеева задержали вечером 8 января во время вылета в Екатеринбург. Оттуда, как утверждается, он планировал улететь в Казахстан.

Mash со ссылкой на источники сообщает, что полицейские составили в отношении музыканта протокол о "мелком хулиганстве" и поместили в камеру.

По данным "Фонтанки", сейчас с Моисеевым проводятся процессуальные действия, после чего он будет передан следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее прокремлевский активист Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить выступление солиста группы "Щенки"на "пропаганду ЛГБТ". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала Моисеева "подражателем" рэпера Vacio, которого дважды арестовали за участие в "почти голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Частная вечеринка в клубе "Мутабор", посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, среди которых были известные артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Многие пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение. Провоенные блогеры обвиняли звёзд в разврате, особенно неуместном, по их мнению, во время российского вторжения в Украину.

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Утверждалось, что во время вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".

По ряду сообщений, преследование гостей вечеринки инициировали в администрации президента. Кремль это не подтверждал и не отрицал.