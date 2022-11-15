Сооснователя "Диссернета" внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов.

У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.

В августе против Андрея Заякина было возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Следствие считает, что он перевел 1000 рублей ФБК после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил её деятельность в России.

После задержания суд избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему нельзя было выходить из дома с 20 часов до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, получать почту, а также пользоваться телефоном и интернетом. По вменяемой статье Заякину может грозить до восьми лет лишения свободы.

Об отъезде учёного не сообщалось, но 29 октября МВД объявило его в федеральный розыск.