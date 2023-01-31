Соратник Саакашвили сообщил о переводе политика в реанимацию

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, остающегося под стражей и находящегося сейчас в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщил во вторник его пресс-секретарь Георгий Чаладзе.

Директор клиники Нино Надирадзе информацию не подтвердила. "Саакашвили не переводили, он в палате", - заявила она Грузинской службе Радио Свобода.

Утром мать экс-президента Гиули Аласания рассказала, что ночью политик потерял сознания, и что у него высокая температура, около 39 градусов. Сведения со ссылкой на неё привело агентство "Новости-Грузия".

Несколько дней назад у Михаила Саакашвили был диагностирован коронавирус. В клинике тогда заявили, что необходимости перевода в реанимацию нет, и заболевание проходит в легкой форме. По данным телеканала "Мтавари", новый тест Саакашвили на коронавирус показал отрицательный результат.

В начале январе этого года в Грузии и ещё более чем в 20 странах прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Участники призывали освободить политика и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые активисты обвиняли нынешние власти Грузии в том, что они добиваются смерти Саакашвили.