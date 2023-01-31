Соратник Саакашвили сообщил о переводе политика в реанимацию

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, остающегося под стражей и находящегося сейчас в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщил во вторник его пресс-секретарь Георгий Чаладзе.
Директор клиники Нино Надирадзе информацию не подтвердила. "Саакашвили не переводили, он в палате", - заявила она Грузинской службе Радио Свобода.
Утром мать экс-президента Гиули Аласания рассказала, что ночью политик потерял сознания, и что у него высокая температура, около 39 градусов. Сведения со ссылкой на неё привело агентство "Новости-Грузия".
Несколько дней назад у Михаила Саакашвили был диагностирован коронавирус. В клинике тогда заявили, что необходимости перевода в реанимацию нет, и заболевание проходит в легкой форме. По данным телеканала "Мтавари", новый тест Саакашвили на коронавирус показал отрицательный результат.
В начале январе этого года в Грузии и ещё более чем в 20 странах прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Участники призывали освободить политика и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые активисты обвиняли нынешние власти Грузии в том, что они добиваются смерти Саакашвили.
- Экс-президент Грузии, у которого есть украинское гражданство, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. К тому времени в его отношении был вынесен заочный приговор – 6 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий. В связи с ослаблением здоровья Саакашвили перевели в гражданскую клинику в Тбилиси. Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
- Уголовное преследование Михаил Сакашвили называет политически мотивированным.
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