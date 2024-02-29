Соратники Навального сообщили об угрозах похоронным агентствам

Ритуальные агентства в Москве отказываются перевезти тело Алексея Навального из морга в церковь, где его должны отпевать, ссылаясь на анонимные угрозы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состоятся просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело", — написала она в социальной сети Х.

"Всем водителям катафалков звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они не забирали из морга и никуда не везли. Это чистой воды безумие", — написал в телеграме соратник оппозиционера Леониж Волков. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал, что команда погибшего оппозиционера справится с этой проблемой.

Прощание с Навальным запланировано на середину дня 1 марта в православной церкви в московском районе Марьине, где он жил. Погребение — на Борисовском кладбище неподалёку. Вдова оппозиционера опубликовала в Х приглашение Ярмыш к сторонникам придти на прощание в Москве. Команда оппозиционера также предложила сторонникам собраться в городах мира.

В церкви, где должно состояться отпевание, расклеены свежие плакаты о запрете аудиозаписи и видеосъемки, передаёт издание "Сота". На подступах к зданию выставляются ограждения: предположительно, для организации очереди от метро. Ограждения складируются и у входа на кладбище. У посетителей, передаёт издание, проверяют паспорта и спрашивают цель визита сотрудники полиции.