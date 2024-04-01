Совокупное состояние 25 богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года увеличилось на 18,3 миллиарда долларов. Подсчёты провела газета "Ведомости" на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Общее состояние членов рейтинга достигло $344,37 миллиарда. Больше всего, следует из рейтинга, с начала года разбогатели сооснователь "Еврохима" Андрей Мельниченко, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Их состояния увеличились на 5,29, 3,75 и 2,91 миллиарда долларов.

Самым богатым российским предпринимателем при этом остаётся Владимир Потанин, с оценочным состоянием в 31,8 миллиарда долларов. Лисин с 26,9 миллиардами на втором месте. На третьем — Леонид Михельсон. Его активы Bloomberg оценивает в 26,7 миллиарда, с начала года они подешевели на 747 миллионов. Наибольшие потери агентство обнаружило у Алишера Усманова — минус 2,8 миллиарда.

В 2022 году совокупное состояние богатейших россиян, попавших в рейтинг Bloomberg, снизилось на 93,753 миллиарда. Причиной стали введённые против них и российской экономики международные санкции. В 2023 активы российских бизнесменов в рейтинге увеличились на 50 миллиардов.