Михаил Саакашвили въехал в Грузию в трейлере с молочными продуктами

Прокуратура Грузии вынесла постановление по обвинению в незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

По данным ведомства, Саакашвили находился на борту судна "Вильнюс", которое следовало из украинского Черноморска в грузинский Поти. В ночь на 29 сентября судно вошло в порт, после чего оттуда выехал трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией. В нем и находился Саакашвили. Прокуратура отметила, что нахождение Саакашвили в трейлере подтверждают видеозаписи, восстановленные с его телефона.

Как сообщают "РИА Новости", по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгудже Цомае, а также два сотрудника порта Поти. В среду стало известно о задержании четвертого фигуранта дела – он также работает водителем трейлера, но с тремя другими задержанными никак не связан, заявил его адвокат.

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, в которой не был восемь лет. Грузинские правоохранительные органы задержали бывшего президента, обвинив его в незаконном пересечении границы. На данный момент Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави.