Руководитель одного из главных управлений министерства обороны Украины задержан по подозрению в причастности к хищению около $40 миллионов, выделенных на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили украинские силовые ведомства.
Как сообщает Служба безопасности Украины, в декабре 2022 года чиновник подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов на сумму полутора миллиардов гривен. Деньги на счёт компании не поступили, а позже министерство заключило новый контракт на поставку тех же самых снарядов с тем же производителем, утверждается в пресс-релизе СБУ.
Офис генерального прокурора рассказал, что чиновник задержан по подозрению в воспрепятствовании законной деятельности украинской армии и других военных формирований, приведшему к гибели людей или другим тяжким последствиям. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Украинская и российская армия регулярно сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов. Москва, как сообщалось, начала закупать их в КНДР, Киеву помощь в поставках организовали западные страны.
- В сентябре газета The New York Times цитировала представителя канцлера министерства обороны Эстонии Кусти Салму, в котором говорилось, что Россия производит в семь раз больше снарядов, чем США и страны Европы. Снарядный голод многие военные эксперты называют одной из причин неудачного контрнаступления Украины весной—летом 2023 года.
- В сентябре 2023 года в отставку был отправлен министр обороны Украины Алексей Резников. Одной из причин комменаторы называли коррупционные скандалы в ведомстве. Он коррупцию в министерстве отрицал.
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