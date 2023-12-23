Руководитель одного из главных управлений министерства обороны Украины задержан по подозрению в причастности к хищению около $40 миллионов, выделенных на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили украинские силовые ведомства.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в декабре 2022 года чиновник подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов на сумму полутора миллиардов гривен. Деньги на счёт компании не поступили, а позже министерство заключило новый контракт на поставку тех же самых снарядов с тем же производителем, утверждается в пресс-релизе СБУ.

Офис генерального прокурора рассказал, что чиновник задержан по подозрению в воспрепятствовании законной деятельности украинской армии и других военных формирований, приведшему к гибели людей или другим тяжким последствиям. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.