Сотрудника оружейного завода арестовали по статье о госизмене

Сотрудника оружейного завода в Москве Дмитрия Кичу арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене.

Подробности суд не раскрывает, поясняя, что уголовное дело содержит материалы под грифом "секретно". Сейчас Кича находится в СИЗО "Лефортово", сообщает ТАСС. Ему грозит до 20 лет колонии. На этой неделе Госдума приняла закон о пожизненном заключении за госизмену, президентом России он пока не подписан.

Кича – заместитель начальника испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. На предприятии ведутся исследовательские и опытные работы по созданию и модернизации высокоточных оружейных систем. Завод сотрудничает со специалистами российских научно-исследовательских институтов и высших технических учебных заведений.