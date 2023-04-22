Сотрудника оружейного завода арестовали по статье о госизмене

Сотрудника оружейного завода в Москве Дмитрия Кичу арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене.
Подробности суд не раскрывает, поясняя, что уголовное дело содержит материалы под грифом "секретно". Сейчас Кича находится в СИЗО "Лефортово", сообщает ТАСС. Ему грозит до 20 лет колонии. На этой неделе Госдума приняла закон о пожизненном заключении за госизмену, президентом России он пока не подписан.
Кича – заместитель начальника испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. На предприятии ведутся исследовательские и опытные работы по созданию и модернизации высокоточных оружейных систем. Завод сотрудничает со специалистами российских научно-исследовательских институтов и высших технических учебных заведений.
- С начала 2023 года в России возбудили не менее 18 дел по статье о госизмене, подсчитала Вёрстка. В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по этой статье, сообщает "ОВД-Инфо". Несколько из них связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы. В период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.