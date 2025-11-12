Сотрудника Центра "Э" избила полиция. Его самого обвиняли в пытках

Бывший начальник отделения по противодействию экстремистским организациям управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра "Э") в Ярославской области Иван Репин пожаловался на то, что полицейские избили его при задержании. Об этом сообщает правозащитный проект "Общественный вердикт". Самого Репина при этом ранее обвиняли в избиении задержанного антивоенного активиста.

Репин был арестован в октябре 2024 года. На тот момент он служил в звании капитана полиции. Его обвинили в получении крупной взятки. Как отмечает "Медуза", вместе с Иваном Репиным арестовали его брата Александр Репина, который до приговора остаётся замглавы областного управления уголовного розыска.

Иван Репин считает, что был задержан по заказу некоего криминального авторитета. Как пишет "Общественный вердикт", Репин утверждает, что при задержании полицейские Антон Коваленко и Артем Федюкин жестоко избивали его и душили тряпкой, пока он не потерял сознание. Врачи диагностировали у задержанного ссадины, ушибы головы и грудной клетки, кровоподтёки и разрыв барабанных перепонок, из-за которого он временно потерял слух. Упомянутые Репиным его бывшие коллеги-полицейские Коваленко и Федюкин ранее упоминались в жалобе на пытки супругов из Углича, которых, как утверждается, полицейские избили, требуя сообщить информацию об их знакомом.

Сам Репин при этом ранее тоже фигурировал в жалобах на насилие со стороны сотрудников силовых структур. В частности в сентябре 2022 года полицейский с другими сотрудниками Центра "Э" участвовал в задержании ярославского юриста и экоактивиста Андрея Акимова, которого обвинили в так называемой дискредитации армии. Акимов утверждал, что полицейские били его, ударяли о стену и подвешивали за наручники. Среди пытавших он назвал Репина.