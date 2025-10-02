"Настоящий коми-мужик, гордость народа". За что арестован философ Николай Зюзев

"Это человек острого ума и великолепных человеческих качеств, лично для меня – это идеальный профессор, на которого всегда хотелось равняться", – говорит экс-преподаватель Сыктывкарского государственного университета, который много лет знаком с 69-летним Николаем Зюзевым, арестованным за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" (статья 275.1 УК РФ).

Бывший профессор Сыктывкарского государственного университета философ Николай Зюзев – один из самых известных исследователей наследия Питирима Сорокина, русского и американского социолога и культуролога, педагога, одного из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности, который тоже родился и жил в Коми. Зюзев написал о Сорокине две книги.

"Не может без своего села и рыбалки"

Арестовали Николая Зюзева в конце июня, но об этом стало известно только несколько дней назад, когда его друзья на сайте Верховного суда Коми увидели информацию о продлении ему меры пресечения – содержания под стражей. Об аресте известного ученого написали журналисты издания Komi Daily.

– Мы все время с Николаем Федосеевичем были на связи, созванивались и переписывались, – рассказывает его хороший знакомый. – И вдруг он не ответил на одно письмо, на другое, вообще просто исчез. Обзвонил других общих приятелей – те тоже ничего не знают. Но вообще Зюзев – настоящий коми-мужик, он не может без своего села, где вырос, и без рыбалки, обязательно туда летом уезжает. Мы думали, что он там и, может, что-то со связью. Или на рыбалку надолго ушел. А оказалось, что он арестован.

В уголовном деле философа Зюзева пока только одни вопросы. Большинство его знакомых отказываются хоть что-то говорить о нем. "Понимаете, страшно навредить: он уже не молод, статья серьезная, любого молодого-то жалко, кого в таком обвиняют и сажают, но для Николая Федосеевича год как десять будет", – поясняет близкий знакомый Зюзева.

Николай родился в небольшом селе Подъельск в Корткеросском районе республики Коми, это около 100 км от Сыктывкара. Его мама была директором детдома, большинство детей там были русские. "Мама нас с братом воспитывала одна, почти всё время мы проводили в детдоме с этими детьми. Поэтому у меня два родных языка: коми и русский", – говорил Зюзев в одном из интервью.

Потом он окончил филологический факультет Сыктывкарского государственного университета. Философское образование получил в аспирантуре философского факультета МГУ им. Ломоносова. Преподавал в Коми государственном педагогическом институте (1995–2011), Сыктывкарском государственном университете (2010–2011), заведовал кафедрой философии Ухтинского государственного университета (2006–2009). В 2005–2006 гг. проходил стажировку в Гарвардском университете (США) в качестве профессора. ВГарварде он собирал материал для своей очередной книги о Питириме Сорокине – "Американские горки Питирима Сорокина", который большую часть жизни провёл как раз в Гарварде, где основал социологический факультет. В 2013 году Зюзев получил диплом юриста в Эверест колледж (Торонто, Канада). С 2012 по 2015 год преподавал в Масси колледж (университет Торонто, Канада). В 2015 году получил канадское гражданство.

В том же 2015-м году он вернулся в Сыктывкар, где ему предложили возглавить новый исследовательский центр в здешнем Государственном университете имени Питирима Сорокина. "Как я мог отказаться? Мой брак распался, и мне не удавалось пробиться на жёстком канадском академическом рынке, – вспоминал Зюзев. – Несмотря на опасения относительно того, что происходило в России, я не мог упустить шанс вернуться к преподаванию и оживить свою научную карьеру. Целью центра было развитие связей с учёными Европы, Северной Америки и других регионов".

– Николай Федосеевич – мой любимый преподаватель, его лекции – это настоящий пир духа, благодаря ему я полюбил науку и решил ею дальше заниматься, – говорит сейчас один из его бывших студентов.

Война в Украине поставила крест на карьере многих российских ученых, не поддержавших агрессию. В 2022 году, по данным библиографической и цитатной базы данных Scopus, из России уехали 1 465 ученых, и 1 938 – в 2023-м, приток же составил 672 и 618 соответственно (чистый минус – порядка 0,8% активных исследователей в год). При этом председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил о том, что страна потеряла 50 тысяч научных сотрудников за последние пять лет.

– С кем-то, как со мной, просто не продлили контракт, с кем-то разорвали, кто-то уволился сам, понимая, что молчать на тему войны будет сложно, а говорить просто опасно, – вспоминает один из преподавателей Сыктывкарского госуниверситета, который уехал из России. – Николай Федосеевич, который тоже выступил против войны и уехал в Канаду, был выдающимся специалистом и педагогом, его потеря для науки и университета очень значимая.

Николай Зюзев был гордостью республики, говорит другая его знакомая.

– Мало кто может похвастаться такой биографией как у него: простой сельский парень выбился сам в люди, работал в престижных мировых университетах, он один из крупнейших исследователей Питирима Сорокина, его приглашали на все значимые мировые события по этой теме. В 90-е Зюзев был в республике известным журналистом, брал интервью у первых лиц, он великолепно говорит на коми-языке. Поверить в то, что он якобы анонимно работал на другое государство невозможно – все знали и про Канаду, и про его работу, он всегда был открыт для общения.

Достаточно бумажки

Статья 275.1 УК РФ – "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" – появилась в 2022-м году после начала войны в Украине, за нее предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Чтобы получить срок за "тайное сотрудничество", достаточно вести переписку с представителем государства/организации с целью "навредить безопасности РФ", говорят юристы Первого отдела, которые защищают многих обвиняемых по делам о госизмене и другими, связанными с госбезопасностью.

– Доказывают "вред безопасности" обычно справкой, на которой стоит гриф "гостайна". Как правило, в ней написано, что номер телефона или сам абонент являются представителем иностранной спецслужбы или действуют против безопасности РФ, – поясняет адвокат, работающий по таким делам, попросивший не указывать его фамилию. – Никаких доказательств, что это действительно так не бывает, но суду и не надо – такой бумажки обычно достаточно, чтобы отправить человека в места не столь отдаленные. И если в 2023 году по этой статье, по данным Верховного суда, было вынесено всего два приговора, то теперь счет идет на десятки и сотни в год. Ни одного оправдательного приговора не было.

По данным "Первого отдела" (на середину декабря 2024 года), в России после начала полномасштабного вторжения в Украину фигурантами уголовных дел о госизмене (ст. 275 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК РФ) и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) стали 792 человека. В 2024 году по этим статьям 359 человек получили реальные сроки, четверым назначили принудительное лечение. Из 359 человек 224 признали виновными по 275-й статье, 38 – по статье 275.1-й и 101 человек – по 276-й. Всего с начала войны в Украине по этим статьям осудили 536 человек; оправдательных приговоров не было.

– У местного ФСБ есть задача составить некую базу "неблагонадежных людей", им нужно отчитываться по статьям, сколько возбуждено дел. И Зюзев попал в эту базу, и арестовали его для отчетности. В регионе в ФСБ амбициозное рукодство, кто-то там усердно пытается делать карьеру, это доказывает недавняя история с "Револьт-Центром", – говорит информированный собеседник в Коми.

"Револьт-центр" был создан в 2019 году в Сыктывкаре как независимое культурное пространство. Назвали его в честь советского математика и правозащитника Револьта Ивановича Пименова (1931–1990), который в 1971 г. был выслан в Коми по обвинению в диссидентской деятельности, а затем остался в Коми и работал в местном филиале Академии наук (свое имя Пименов получил от отца в честь парижского анархо-коммунистического журнала Le Revolte (Бунт), издававшегося анархистом Петром Кропоткиным). Центр рассказывал и о коми-культуре, и о наследии Пименова.

Обыск у Николая Зюзева прошел в конце июня 2025 года, а 8 июля силовики пришли с обысками к журналистам и правозащитникам в 12 регионах, центром же атаки стал "Револьт-центр" в Сыктывкаре. Обыски прошли и в самом культурном пространстве, и на квартирах у его сотрудников. Позднее стало известно, что против сооснователя "Револьт-центра" и медиа-менеджера Павла Андреева возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". После обысков была задержана исполнительный директор культурного пространства "Револьт-центр" Дарья Чернышёва. Ее обвинили в "непредоставлении документов для включение самой себя в реестр "иностранных агентов" и оставили под стражей в изоляторе временного содержания, а потом перевели под домашний арест.

В пресс-релизе, которое ФСБ распространило после обысков, говорилось, что "исполнительный директор издания "7х7" Павел Андреев на протяжении длительного времени поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России. По заданию иностранной стороны фигурант осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации". Андреев, считает ФСБ, получал от иностранцев деньги на то, чтобы развалить Россию. Руководство "7х7" заявило в свою очередь, что издание с 2022 года полностью дистанцировалось от "Револьт-центра" и в настоящее время никак с ним не связано. "Мы выражаем поддержку всем жертвам этого уголовного дела. Мы расцениваем его как попытку запугать людей, для которых любовь к своей Родине и гражданская ответственность за то, что происходит вокруг, – не бессмысленные заученные штампы, а содержание и смысл жизни, – говорилось в обращении издания к читателям. – Говорить об общественных проблемах и пытаться найти их решение, помогать людям, подвергающимся несправедливому преследованию и пыткам, – это и есть настоящий патриотизм".

– Возможно, в рамках дела "Револьт-Центра" фсбшникам нужен был кто-нибудь, имеющий контакты с западом лично. И тогда арестованный Николай Зюзев им под такую задачу подходит, – рассуждает собеседник в Коми. – Все остальные фигуранты этого дела сидят тихо, никуда не ездят. На слуху только Павел Андреев, экс-директор "Револьт-Центра" и сооснователь "7х7", против которого в начале июля региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене и тот с семьей уехал за границу. Все кто работали за границей – в отдельном списке, по ним идет работа.

– Зюзев ни до, ни после 2022-го не имел отношения к команде "Револьт-Центра", – утверждает Павел Андреев. – Может выступал раз или два, как сотни других спикеров.

Зюзеву, который в республике на виду, видимо, не стоило приезжать в Россию, переживают теперь его знакомые – биография по нынешним временам у него слишком яркая и подходит под целый ворох недавно принятых уголовных статей. Они надеются, что в результате огласки в его судьбу вмешаются канадские дипломаты и у республиканского УФСБ теперь не получится посадить его по-тихому.

"Чтобы ни написали в его уголовном деле, никто из тех, кто знает Зюзева лично и знает чем и ради чего он живет, в это никогда не поверит", – говорят его друзья. Они поражаются сходству судьбы Николая Зюзева и Питирима Сорокина, чье наследие он изучает всю жизнь. В 1918 г. Питирим Сорокин был арестован ЧК и приговорен к расстрелу. Только личное вмешательство Ленина и публичное покаяние Сорокина спасли ему жизнь. 103 года назад Питирим Сорокин был депортирован из СССР на так называемом "философском пароходе".