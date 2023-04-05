Сотрудника военкомата в Задонске оштрафовали за пост 2010 года

Суд в Задонске Липецкой области оштрафовал сотрудника местного военкомата на тысячу рублей за демотиватор во "ВКонтакте", опубликованный в 2010 году. Об этом сообщает центр "Сова".

Согласно судебному решению, обвиняемый Александр Заборовский разместил на своей странице в соцсети демотиватор с фотографией скинхеда в майке с нацистской символикой, вскинувшего руку в соответствующем приветствии. Над ним располагались фотографии умерших рок-музыкантов и надпись "Почему бог забрал их и зачем быдло живёт???".

Заборовский пояснил суду, что опубликовал демотиватор из-за своего увлечения рок-музыкой. Он добровольно удалил картинку, когда прокуратура возбудила против него дело по статье о демонстрации нацистской символики.

В центре "Сова" считают, что Заборовского оштрафовали неправомерно, так как демотиватор не пропагандировал нацизм, а наоборот, "противопоставлял положительный образ рок-музыкантов отрицательным образам неонацистов и малокультурных людей".