Грузчик из Тверской области арестован за "оправдание терроризма"

Грузчик из города Осташков Тверской области Алексей Сухобоков с октября прошлого года находится в СИЗО. Его обвиняют в оправдании терроризма. По версии следствия, он нарисовал на грязной машине "Газель" свастику, имел умысел поехать в Украину, чтобы воевать на её стороне, и в частном разговоре радовался взрыву на Крымском мосту. Все обвинения основаны только на показаниях его коллег.

Алексей Сухобоков сначала был арестован на семь суток за демонстрацию нацистской символики. Однако после истечения срока административного ареста ему сообщили о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма и отправили в СИЗО. Его адвокат Валерий Лузин сообщил изданию Avtozak LIVE, что на свидетелей по делу оказывают давление. Показания, которые коллеги Алексея давали по административному делу, используют в деле уголовном, и поэтому, если они откажутся от своих слов, им может грозить обвинение в лжесвидетельстве.

По утверждению матери Сухобокова, её сын увлекается язычеством, у него есть интерес к языческой символике, в том числе к славянскому коловрату, который графически похож на свастику. Уже во время судопроизводства выяснилось, что он первого октября заказал в интернет-магазине футболку и шеврон с изображением буквы Z. Как говорит Лузин, это показывает, что никакой поддержки терроризма нет и Алексей с Украиной никак не связан.

Сейчас защита требует любую меру пресечения, кроме заключения под стражей. Адвокат Валерий Лузин утверждает: "Все доказательства уже добыты, обвиняемому не устраивают очных ставок на протяжении двух месяцев. Это показатель того, что человек следствию не нужен".