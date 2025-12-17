Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сотрудника ЯрГУ оштрафовали по делу о нежелательной организации

Ярославский государственный университет, 1-й корпус (иллюстративное фото)
Ярославский государственный университет, 1-й корпус (иллюстративное фото)
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Кировский районный суд Ярославля назначил начальнику управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета (ЯрГУ) Александру Дугину штраф в размере 20 тысяч рублей по административному делу об участии в деятельности так называемой нежелательной организации.

Поводом для протокола стал материал признанной в России нежелательной организации в электронной библиотеке вуза.

Дугин, как считает следствие, был ответственен за обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере образования, работы с нежелательными организациями. Учёный вину не признал.

По данным "Медиазоны", обратившей внимание на решение суда, речь идет о материалах Йельского университета. Вуз попал в реестр нежелательных организаций в июне 2025 года, а в июле Роскомнадзор заблокировал его сайт.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что деятельность Йельского университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.

Зеленский на передовой
Embed
Зеленский на передовой

No media source currently available

0:00 0:23:41 0:00

Зеленский на передовой

Дроны в Твери

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG