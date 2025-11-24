В Алтайском крае сотрудники ФСБ убили двух человек

ФСБ сообщила об убийстве двух жителей Алтайского края, которых подозревали в подготовке диверсии на железной дороге. В сообщении спецслужбы говорится, что подозреваемые были завербованы через мессенджер.



ФСБ утверждает, что двое жителей открыли огонь из автомата АК-47 и были убиты ответным огнем. Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и незаконном обороте оружия, сообщает Сибирь.Реалии.



С 2022 года и до начала августа 2025 года во время операций ФСБ по задержанию подозреваемых погибли по меньшей мере 70 человек, подсчитали "Важные истории".



65 человек погибли на территории России, четверо – в занятых российской армией областях Украины.



В 28 случаях ФСБ подозревала погибших в работе на украинские спецслужбы или подразделения из граждан России, воюющих на стороне ВСУ. 27 человек подозревались в связях с террористической группировкой "Исламское государство". 11 человек были убиты после совершения терактов в Дагестане и Ингушетии в 2024 году в ходе перестрелки. В 14 случаях речь шла об исламистах-радикалах, гл их принадлежность к какой-либо организации не указывалась.



По данным Верховного суда России, за первые полгода 2025 года 48 человек получили сроки по статье о диверсии. Это столько же, сколько за весь 2024-й.



Проект "Первый отдел" сообщал, что во многих делах о диверсиях фигурируют "анонимные заказчики", которые предлагают совершить поджог или взрыв на железнодорожных путях за вознаграждение. Правозащитники считают, что за такими "заказами" могут стоять провокаторы из спецслужб.