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Лицом к событию

Преемник подкрался незаметно

Во время торжественной церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье"

Новые персонажи кремлевских сцен

Главным героем инаугурации Сергея Собянина стал вовсе не Сергей Собянин. Владимир Путин впервые в истории московских мэрских инаугураций вышел на сцену самым первым, раньше председателя Мосгоризбиркома, который раскрыл секрет, кто и с каким счетом выиграл выборы мэра. Но Путину в эти детские игры играть уже скучно. Зато глядеть на Путина с Собяниным публике в зале до сих пор не скучно, аж в обмороки ради них готова падать. О некоторых персонажах из инаугурационного окружения мэра Москвы, а также о некоторых персонажах из больничного окружения главы Чечни - журналист Максим Гликин, политик Денис Шендерович и правозащитник Муса Ломаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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