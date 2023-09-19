Преемник подкрался незаметно

Главным героем инаугурации Сергея Собянина стал вовсе не Сергей Собянин. Владимир Путин впервые в истории московских мэрских инаугураций вышел на сцену самым первым, раньше председателя Мосгоризбиркома, который раскрыл секрет, кто и с каким счетом выиграл выборы мэра. Но Путину в эти детские игры играть уже скучно. Зато глядеть на Путина с Собяниным публике в зале до сих пор не скучно, аж в обмороки ради них готова падать. О некоторых персонажах из инаугурационного окружения мэра Москвы, а также о некоторых персонажах из больничного окружения главы Чечни - журналист Максим Гликин, политик Денис Шендерович и правозащитник Муса Ломаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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