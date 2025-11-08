Ссылки для упрощенного доступа

Социолога Бориса Кагарлицкого направили в штрафной изолятор

Администрация исправительной колонии №4 в Тверской области отправила социолога и главного редактора издания "Рабкор" Бориса Кагарлицкого в штрафной изолятор на трое суток. Об этом сообщает редакция "Рабкора".

Как передаёт "Рабкор", перед отправкой в ШИЗО администрация колонии пообещала госпитализацию Кагарлицкого по просьбе адвоката.

Причина наказания неизвестна. Три недели назад "Рабкор" и ютьюб-канал "Вестник бури" опубликовали интервью с Кагарлицким.

67-летний социолог отбывает заключение по делу об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стал ролик Кагарлицкого с высказываниями о взрыве на Крымском мосту.

Кагарлицкий сначала был оштрафован судом на 600 тысяч рублей, апелляционный суд ужесточил ему приговор, заменив штраф на пять лет реального лишения свободы.

20 октября адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что обратилась к начальнику ИК-4 с заявлением о госпитализации Кагарлицкого. По её словам, у заключённого ухудшилось состояние здоровья и стало повышаться давление.

ВСУ теряют Покровск и Мирноград
ВСУ теряют Покровск и Мирноград

ВСУ теряют Покровск и Мирноград

Украина посылает подкрепление


